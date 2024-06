video suggerito

Bianca Censori coi capelli rosa: per le sfilate di Parigi sceglie un naked look con body color carne Bianca Censori ha partecipato insieme al marito Kanye West alla sfilata di Prototypes che si è tenuta ieri sera durante la Paris Fashion Week, sconvolgendo tutti non solo con un audace naked look ma anche con degli inediti capelli rosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso martedì è partita la Paris Fashion Week dedicata alla moda Uomo e sono molte le Maison di fama internazionale che fino al prossimo 23 giugno presenteranno le loro collezioni per la Primavera/Estate 2025. Ieri è stato il turno di Prototypes, che in passerella ha lanciato una serie di look futuristici fatti di t-shirt che coprono la testa, gilet usati come camicie di forza e collant trasformati in passamontagna. Nel front-row di uno show tanto dissacrante e irriverente non potevano mancare Kanye West e la moglie Bianca Censori. Lui in total white coperto dalla testa ai piedi, lei con un naked look che lasciava poco spazio all'immaginazione: i due sono riusciti ancora una volta ad attirare tutti i riflettori con le loro provocazioni.

Bianca Censori con il body nude alla sfilata di Prototypes

Se da un lato non sorprende più che Kanye West si "mostri" in pubblico solo con capo e volto coperto, dall'altro i naked look di Bianca Censori riescono ancora a fare notizia. Solo qualche giorno fa aveva rischiato di essere multata per aver passeggiato tra le strade di Tokyo senza i pantaloni ma, nonostante ciò, ha ancora una volta riproposto un outfit no-pants. Per la sfilata di Prototypes a Parigi ha indossato un body color carne in un tessuto così sottile da lasciare intravedere chiaramente i capezzoli. Si tratta di un modello fasciante e smanicato, a girocollo sul davanti ma con una maxi scollatura sulla schiena, dalla silhouette sgambatissima e a effetto perizoma sulla parte posteriore. Bianca ha completato il tutto con un paio di mules in pvc trasparente, trasformando le calzature in "stivali" con dei gambaletti color nude.

Kanye West e Bianca Censori alla sfilata di Prototypes

Il nuovo hair look di Bianca Censori

A fare la differenza nel look a effetto nudo di Bianca Censori sono stati i capelli: se fino a qualche giorno fa li aveva sempre portati cortissimi, spaziando tra pixie cut biondo platino e mini caschetti asimmetrici, ora le cose sono cambiate. Alle sfilate di Parigi ha debuttato con un inedito bob total pink, optando per una piega messy ed extra riccia con alcune ciocche che le cadevano sul viso. L'acconciatura non è stata scelta a caso, aveva l'obiettivo di mettere in risalto le diverse sfumature di rosa della "nuova chioma", dal color pastello al fucsia acceso. Certo, non si esclude che si tratti di una trasformazione temporanea con una parrucca ma, complice l'effetto realistico, la modella è riuscita a lasciare tutti senza parole in questa inedita versione.

Leggi anche Maria Esposito dice addio ai capelli lunghi di Rosa Ricci: il nuovo look è con caschetto e frangia

Bianca Censori con i capelli rosa