video suggerito

Il nuovo nude look di Bianca Censori: per lo shopping in famiglia indossa leggings e top color carne Bianca Censori è tornata a provocare con un nuovo nude look, questo volta sfoggiato per una semplice sessione di shopping in famiglia: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori è ormai diventata iconica grazie alle sue scelte di stile audaci che lasciano poco spazio all'immaginazione. In molti credono che sia "soggiogata" dal marito Kanye West, mentre altri ritengono che si tratti solo di una strategia di marketing per fare pubblicità al suo brand, ma la cosa certa è che in pubblico sfoggia solo dei nude look rivelatori che esaltano al massimo la sua silhouette esplosiva. Certo, spesso ha rischiato addirittura la denuncia per atti osceni, ma è chiaro che non riesce proprio a farne a meno, anche quando le regole di dress code impongono tutt'altro. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, apparendo super sensuale durante una sessione di shopping in famiglia.

Bianca Censori fa shopping con mamma e sorelle

Micro reggiseni che coprono solo i capezzoli, shorts cortissimi e abiti fatti col nastro adesivoabiti fatti col nastro adesivo: Bianca Censori è la regina dei look audaci e lo dimostra a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore è stata paparazzata tra i negozi di Melrose Avenue, a West Hollywood, mentre faceva shopping con la mamma Alexandra e con le sorelle Angelina e Alyssia e naturalmente non ha rinunciato a un tocco iper sensuale. Dopo essersi lasciata immortalare praticamente nuda al party del manager di Kanye West, ha continuato a puntare sul color carne, creando un effetto naked decisamente d'impatto.

Il look color carne di Bianca Censori

Nonostante si trattasse di un impegno informale, Bianca Censori è riuscita a distinguersi ancora una volta grazie al suo mood iper provocante. Ha infatti abbinato un top strapless iper fasciante a un paio di leggings aderentissimi e lucidi (sempre color nude). Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali mules intrecciati, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti tirati all'indietro. Le sorelle Angelina e Alyssia hanno preferito dei più sobri e coprenti outfit total black con infradito basse coordinate, mentre mamma Alexandra ha optato per un tubino con cut-out sul seno.