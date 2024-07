Come fa Bianca Censori a raggirare il dress code formale del suo hotel di lusso preferito

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Censori è diventata ormai iconica grazie ai nude look che sfoggia ogni volta che appare in pubblico. C'è chi dice che sia soggiogata dal marito Kanye West e chi crede che si tratti di una semplice strategia di marketing per rendere popolare il suo brand, ma la cosa certa è che riesce sempre a destare non poco scalpore quando viene paparazzata. Certo, tra top completamente trasparenti, body sgambatissimi e nastro adesivo usato al posto degli abiti, spesso è a rischio denuncia per atti osceni in luogo pubblico, ma è chiaro che ha raggiunto una tale notorietà da potersi concedere ogni tipo di colpo di testa. Vi siete mai chiesti, ad esempio, come fa a raggirare il dress code formale di alcuni degli hotel più lussuosi di Los Angeles?

Qual è l'hotel preferito di Bianca Censori

Si chiama Chateau Marmont ed è uno degli hotel più lussuosi di Los Angeles, nonché quello che Bianca Censori preferisce nella nota città americana (come dimostrano le numerose foto paparazzate all'ingresso). Una notte qui costa almeno 774 dollari a notte e non sorprende che, trattandosi di un ambiente selezionato e sofisticato, imponga agli ospiti un preciso dress code business casual. Per Bianca Censori, però, queste regole non sembrano valere e non si fa problemi a sfoggiare i suoi tanto amati nude look con seno scoperto, gambe in vista e parti intime in evidenza. Come reagisce il personale? A quanto pare si è "rassegnato" alle scelte di stile audaci della moglie di Kanye.

La reazione del personale e degli ospiti dell'hotel ai look di Bianca Censori

Uno dei parcheggiatori dell'hotel di Los Angeles ha parlato ai media di Bianca Censori: ha spiegato che capisce che è lì insieme al marito quando l'ingresso si riempie di paparazzi, mentre per quanto riguarda il dress code "stravolto" ha dichiarato rassegnato che lei "si veste sempre così". Allo stesso modo anche gli ospiti non hanno nulla da ridire, mostrandosi particolarmente aperti a ogni tipo di scelta di stile della star. Secondo gli intervistati, tutti dovrebbero avere la libertà di indossare ciò che vogliono, anche a costo di andare contro delle precise regole. Insomma, a quanto pare Bianca si sta rivelando una vera e propria pioniera: riuscirà a rendere retrò il dress code formale imposto in alcuni degli hotel più lussuosi al mondo?