Bianca Censori a seno nudo col top trasparente: è a rischio denuncia per atti osceni Bianca Censori è tornata a provocare: nelle ultime ore è stata paparazzata tra le strade di Los Angeles con indosso un top trasparente che ha lasciato il seno in vista e ora è a rischio denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Censori è tra le star più discusse del momento: da quando ha sposato Kanye West è diventata il simbolo dell'audacia e dei nude look, tanto che ogni sua uscita pubblica riesce ad attirare le attenzioni dei media e dei social. Ha partecipato a un evento di lavoro con un body sgambatissimo, è uscita con indosso solo del nastro adesivo, ha rivelato l'assenza di intimo sotto al tubino trasparente: è chiaro che non si lascia intimidire da nulla, neppure dalle possibili multe per atti osceni. In molti credono che sia soggiogata dal marito, altri ritengono che utilizzi semplicemente una strategia di marketing per aumentare la sua notorietà, la cosa certa è che non teme la censura e continua a provocare con degli outfit che lasciano decisamente poco spazio all'immaginazione.

Il nuovo nude look di Bianca Censori

Nelle ultime ore Bianca Censori è stata nuovamente paparazzata tra le strade di Los Angeles, si stava recando nel centro abbronzante Melrose Tanning Company quando è stata "pizzicata" dai fotografi in una versione decisamente audace. Sebbene dovesse passeggiare in una strada pubblica, ha puntato tutto sull'effetto nudo con un completo che non poteva passare inosservato. Ha messo in risalto le gambe con dei micro shorts in tessuto beige, abbinandoli a un top con uno strato di tulle completamente trasparente che ha lasciato il seno nudo in bella vista. Non sono mancati i tacchi medi, per la precisione delle pumps animalier, e un cappellino con la visiera a stampa camouflage.

L'unico piccolo "inconveniente"? Il look rivelatore di Bianca Censori rischia di finire in tribunale perché considerato oltraggioso. Secondo il Codice penale della California, è un reato esporre intenzionalmente i genitali o il corpo nudo in luoghi pubblici dove qualcuno potrebbe sentirsi offeso o infastidito. Sebbene il più delle volte l'accusa di atti osceni venga considerata un reato minore (soprattutto se commesso per la prima volta), la pena massima prevede 6 mesi nel carcere della contea, una multa da 1.000 dollari e la registrazione come molestatore sessuale per almeno 10 anni. Quale sarà il vero motivo per cui la moglie di Kanye West si mette così tanto a rischio con le sue scelte di stile?

