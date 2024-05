I nude look di Bianca Censori preoccupano i genitori: “Kanye la usa per promuovere l’indecenza”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kanye West e Bianca Censori sono una coppia molto chiacchierata. Ogni loro apparizione pubblica, ogni paparazzata finisce col creare scompiglio. E non potrebbe essere altrimenti, visto che sono sicuramente due personaggi controversi. Da un lato il rapper noto per i look fuori dall'ordinario, gli eccessi, le accuse di antisemitismo e razzismo; dall'altro la sua compagna, che da quando sta con lui sfoggia nude look uno più audace e provocante dell'altro. Questo modo di vestire in passato ha preoccupato molto i genitori della modella. Se in un primo momento avevano messo a tacere i timori, adesso sono nuovamente in ansia. Temono che Kanye West abbia per loro figlia Bianca Censori altri piani.

Cosa nascondono i nude look di Bianca Censori

I nude look di Bianca Censori non passano mai inosservati. O lo scopo, in realtà, sarebbe proprio quello: attirare l'attenzione. La modella da quando sta con Kanye West non è mai stata fotografata da sola e non possiede un proprio account social. Le uniche immagini esistenti, sono quelle rubate dai paparazzi o scattate in pochissime occasioni ufficiali. E ogni volta, indossa un abbigliamento decisamente minimal che lascia poco spazio all'immaginazione. Questa scelta sarebbe una strategia condivisa di marketing, per fare autopromozione. Ma non per tutti Bianca Censori sarebbe pienamente consenziente. Si sono spesso rincorse voci su un presunto totale controllo da parte del rapper sulla sua compagna, di fatto "costretta" a questo abbigliamento contro la sua volontà. Stanca di tutta questa attenzione mediatica, però, pare che di recente lei si sia ribellata, proprio perché incapace di sopportare ancora tutta questa eccessiva e continua esposizione. Sarebbe, insomma, stufa di essere sfruttata.

Perché la famiglia di Bianca Censori è preoccupata

Preoccupati per loro figlia, i genitori di Bianca Censori erano volati a Los Angeles per accertarsi che stesse bene, che fosse libera nelle sue scelte. Erano tornati a casa più tranquilli, ma ora si sono aggiunti nuovi timori. Non vedono di buon occhio l'intenzione di Kanye West di entrare nell'industria del prono. Sono preoccupati che voglia "trascinare nel mondo dei film per adulti" anche la sua compagna. I suoi look estremamente audaci e provocanti, dunque, sarebbero un modo per promuovere il nuovo progetto del rapper, chiamato Yeezy Porn.

"La famiglia di Bianca era disposta a concedere a Kanye il beneficio del dubbio dopo la recente visita di sua madre a Los Angeles – ha detto in esclusiva al Daily Mail un insider – Per il bene di Bianca erano disposti a trascurare le sue osservazioni antisemite e il suo comportamento inappropriato". Ora, però, non sarebbe più così. Secondo quanto riferito, la coppia non sopporterebbe l'idea di vedere Bianca Censori coinvolta in un progetto ponografico. "Erano a conoscenza del progetto di Kanye e Bianca di creare e vendere il proprio marchio di abbigliamento. Ma con due sorelle femministe e una madre altrettanto femminista, è difficile razionalizzare o accettare il suo coinvolgimento in questa nuova impresa" ha sottolineato l'insider. Ha aggiunto: "Il fatto che lui la stia trascinando con sé nel mondo dei film per adulti e che la stia già usando come cartellone pubblicitario per promuovere l'indecenza sessuale è assolutamente spaventoso e molto preoccupante. Sentono che lui l'ha convinta che sia una buona idea, solo perché li renderà più ricchi".

La fonte ha detto anche che i genitori pensano che il nuovo progetto potrebbe causare la fine al matrimonio, proprio come era successo con Kim Kardashian: aveva chiesto il divorzio anche a causa della sua dipendenza dal porno del rapper. "Sono a conoscenza dei trascorsi di Kanye con la pornografia, il che rende la cosa ancora più preoccupante" ha concluso l'insider.