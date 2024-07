video suggerito

Chi c’è dietro gli outfit trasgressivi e i nude look di Bianca Censori I look audaci di Bianca Censori continuano a far discutere. Si pensava che fossero studiati dal compagno Kanye West, ma ora si sta facendo avanti un altro nome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @gadirrajab

Essere la compagna di Kanye West già di per sé è un impegno non indifferente e mette molto al centro dell'attenzione, visto quanto questo personaggio sia divisivo e controcorrente. Di recente poi, non mancano anche le battaglie legali: il rapper è stato citato in giudizio da alcuni ex dipendenti con accuse pesantissime di razzismo e riduzione in schiavitù. Ma Bianca Censori, da quando è al suo fianco, ha caricato ancora di più il suo ruolo, diventando protagonista assoluta dei social e dei media con una serie di look che definire audaci sarebbe poco. La modella da mesi ha adottato uno stile decisamente trasgressivo, che lascia poco spazio all'immaginazione. In un primo momento si pensava che fosse proprio il compagno a decidere i suoi look, a volerla in quelle vesti. Ma ora, si sta facendo spazio un altro nome.

I look trasgressivi di Bianca Censori

Ogni uscita di Bianca Censori e Kanye West diventa l'occasione giusta per far parlare, monopolizzando social e riviste. I look decisamente sopra le righe sembrano rientrare in un progetto ben preciso, finalizzato a tenere sempre alta l'attenzione. Sarebbe una strategia di marketing condivisa, con cui rafforzare il brand e in qualche modo alimentare la curiosità sulle loro vite e i loro progetti, nel mondo della moda e della musica. Non è un ritmo facile da gestire, difatti alcune fonti vicine alla coppia avevano ipotizzato che lei si fosse stancata di essere sfruttata e che volesse fare un passo indietro, perché stressata dall'eccessiva pressione mediatica.

Instagram @gadirrajab

Invece così non è stato. Neppure le preoccupazioni dei genitori sono riuscite a fare da freno. Sembra anzi che continui a spostare l'asticella sempre più in alto, a osare ogni volta un po' di più. L'abbiamo vista passeggiare a Tokyo stretta in un body color carne: i giapponesi non l'hanno presa bene, legati come sono ai valori del pudore e della riservatezza e hanno invocato una multa per atti osceni. Poi è stata la volta del topless alla festa di compleanno di una amico: si è vestita di solo nastro adesivo. I fan temono che non sia del tutto padrona di se stessa, sono preoccupati per lei.

Leggi anche Bianca Censori coperta solo di nastro adesivo: il look estremo preoccupa i fan

Instagram @gadirrajab

Chi veste Bianca Censori

Non sarebbe Kanye West a dare consigli a Bianca Censori, in fatto di abbigliamento. Potrebbe invece trattarsi di Gadir Rajab. Lo stilista 32enne ha origini libanesi, francesi e indiane: è nato a Melbourne e si è poi trasferito a New York per lavorare nel mondo della fotografia e della moda. Nel 2019 ha co-fondato il brand di abbigliamento Raga Malak con l'amica Raquelle Saba, ma ha lavorato anche come designer per Yeezy, il marchio di Kanye West.

Instagram @gadirrajab

Proprio tramite il rapper, il designer è quindi entrato in contatto con Bianca Censori, che ha eletto a sua musa. Il profilo Instagram è pieno di immagini di Bianca, che lui chiama "B". Lei era anche alla sua festa di compleanno, in topless e vestita di nastro adesivo. Ma Bianca Censori non è l’unica cliente di Gadir Rajab: i capi dello stilista sono stati indossati anche da Paris Hilton, Doja Cat, Lourdes Leon (la figlia di Madonna), Kylie Minogue.