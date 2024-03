Bianca Censori non vuole più essere usata da Kanye West come strumento di marketing

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori e Kanye West

Tira aria di crisi tra Kanye West e Bianca Censori? I due sono stati capaci di monopolizzare l'attenzione mediatica in ogni uscita di coppia, da diversi mesi questa parte. In particolare, è stato impossibile non notare e non soffermarsi sui look audaci e provocanti della 29enne. Questi outfit, che lasciano sempre poco spazio all'immaginazione, hanno sollevato polemiche e anche un po' di preoccupazione. In molti hanno ipotizzato che la donna non sia pienamente consenziente, ma piuttosto che sia succube del compagno e non del tutto padrona delle proprie azioni. I genitori stessi hanno espresso delle perplessità in merito alla condotta della figlia. Se fino a oggi fonti vicine alla coppia hanno sempre smentito questa versione, oggi un nuovo insider ha confidato al Mail Online le preoccupazioni della stilista.

Cosa succede tra Kanye West e Bianca Censori

Non c'è dubbio che in questi mesi Bianca Censori sia stata sottoposta a una notevole attenzione mediatica, una sovraesposizione frutto probabilmente di una vera e propria strategia imprenditoriale condivisa. Da un lato il tentativo sarebbe rafforzare il brand, dall'altro fare silenziosamente la guerra a Kim Kardashian. Una fonte vicina alla coppia, però, ha confidato al Mail Online che la 29enne australiana sarebbe in questo momento particolarmente turbata da tutta l'attenzione nei suoi confronti.

Bianca Censori

È come se si fosse resa conto di aver superato il limite, dunque non gradirebbe più certi sguardi così morbosi nei suoi riguardi. La moglie di Kanye West si sarebbe stancata di essere usata dal compagno in vista del rilascio per il suo prossimo album. A questo punto, mentre lui vorrebbe anzi alzare ancora di più l'asticella, lei vorrebbe invece fare un passo indietro. Ci sarebbe dunque un disaccordo sulla gestione dell'immagine della stilista, per nulla intenzionata a essere sfruttata ancora in vista dell'uscita di Vultures 2.

Bianca Censori

L'insider ha raccontato:

Ha bisogno di una pausa e di fare un passo indietro. Le è piaciuta l'attenzione, ma sta diventando travolgente e Kanye continua a spingere e spingere per avere sempre di più, fino all'uscita di Vultures 2. Lei ha la sensazione che lui la stia usando come uno strumento di marketing gratuito. Gli ultimi due mesi sono stati un'esperienza, ma lei vuole davvero concentrarsi sull'avere figli dopo l'uscita dell'album. Sa di essere sovraesposta.

Un problema simile lo aveva riscontrato anche Julia Fox. La modella nel 2022 è stata per un breve periodo legata al rapper. Al termine della frequentazione, durata un paio di mesi, ha dichiarato di essersi sentita travolta dal ruolo di musa ispiratrice che lui le aveva attribuito, perché necessitava di un coinvolgimento costante e totale, che dopo un po' non si è più sentita di dare.