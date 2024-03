Kanye West “usa” i nude look di Bianca Censori per fare la guerra a Kim Kardashian I nude look sempre più audaci e spregiudicati di Bianca Censori potrebbero essere una vera e propria strategia per far fallire l’impero di Kim Krdashian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Bianca Censori e Kanye West

Kanye West avrebbe imposto a Bianca Censori abiti succinti e nude look sempre più audaci per vendicarsi della sua ex moglie Kim Kardashian. Gli outfit espliciti e provocanti della 29enne continuano a creare scalpore e generare polemiche, ma anche preoccupazioni. Pare infatti che i genitori di lei vogliano incontrarla al più presto, assieme al compagno, per chiarire questo aspetto e capire se ci sia effettivamente una costrizione, un'imposizione da parte del 46enne. In passato si è parlato di una presunta pressione, fatta nei confronti dell'australiana, "costretta" a scelte stilistiche scandalose unicamente per fini pubblicitari. Secondo altre fonti, invece, lei sarebbe pienamente consapevole e consenziente. La coppia di recente ha fatto molte apparizioni pubbliche ed è stato impossibile non notare gli outfit di Bianca Censori. L'ultimo in ordine di tempo, il body di pelle super sgambato con cui ha partecipato alla Milano Fashion Week (indossato senza biancheria intima). Ma cosa c'è dietro tutto questo?

Il vero motivo dietro i nude look

Prende sempre più corpo l'ipotesi secondo cui le scelte stilistiche di Bianca Censori seguano una precisa strategia. Per qualcuno, sarebbe un modo per sfruttare al massimo la fama di questo periodo, così da gettare le basi per costruire un solido impero imprenditoriale. Questo impero di successo, però, Kanye West lo avrebbe concepito in netta contrapposizione a quello della ex moglie, Kim Kardashian. I due sono stati una delle coppie più in vista del settore fashion, due icone. Sono stati insieme dal 2012 al 2021 e hanno quattro figli. Gli scandalosi abiti rivelatori della nuova compagna del rapper potrebbero essere anche parte di un piano per detronizzare Kim Kardashian nel mercato fashion.

L'imprenditrice oggi è a capo di un impero di grande successo. Nel 2019 ha lanciato il suo marchio SKIMS, a tutti gli effetti una delle aziende di abbigliamento più famose e redditizie al mondo. A The Sun un insider ha detto: "Kanye è entusiasta del successo di SKIMS: vuole un suo marchio, ma vuole che sia più rischioso, più sexy e che faccia più soldi di SKIMS. Ha fatto indossare a Bianca questi abiti come una sorta di test: lei è la sua musa ispiratrice e modellerà la linea, pensa che possa mettere in mostra il suo marchio e farà il tutto esaurito. Ecco perché la porta in giro con questi abiti: per vendicarsi di Kim".