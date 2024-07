Bianca Censori infrange ancora il dress code: il nuovo nude look con shorts e reggiseno micro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Da diversi mesi a questa parte si parla spesso di Bianca Censori e della sua passione per i nude look. Diventata famosa per essere la nuova moglie di Kanye West dopo la separazione da Kim Kardashian, è riuscita a diventare iconica grazie a degli abiti ai limiti della censura che lasciano davvero pochissimo spazio all'immaginazione. Esce con top trasparenti, body sgambatissimi e addirittura coperta solo da nastro adesivo: inizialmente si credeva che venisse "soggiogata" dal marito ma di recente in molti hanno cominciato a pensare che si tratti solo di una strategia di marketing per far conoscere il suo brand fashion. La cosa certa è che sembra non avere alcuna intenzione di "perdere il vizio": ecco come si è mostrata in pubblico nelle ultime ore.

Bianca Censori torna allo Chateau Marmont

Bianca Censori è tornata allo Chateau Marmont, il suo hotel di lusso preferito di Los Angeles in cui riesce per qualche "misteriosa" ragione a raggirare il dress code formale imposto agli ospiti. Come emerso da alcune indiscrezioni trapelate dai media locali, i membri dello staff della struttura si sarebbero "rassegnati" ai colpi di testa della star ma allo stesso tempo non avrebbero ricevuto critiche dai clienti (apparsi invece particolarmente comprensivi e aperti sulla questione). Sentendosi perfettamente a suo agio nella location, per un pranzo improvvisato in compagnia del marito Kanye Bianca non ha esitato a osare con una scelta di stile super sensuale.

Il nude look di Bianca Censori

Niente body di pelle o trench in pvc, per affrontare il caldo estivo Bianca Censori ha preferito dei capi "a prova di sudore", anche se decisamente audaci. Nelle foto paparazzate fuori l'hotel di Los Angeles è apparsa con indosso dei micro shorts in calza nude a vita alta e un bikini a triangolo total silver, un modello davvero minimal che le ha coperto giusto i capezzoli. Non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione un paio di pumps di pelle nera con il cinturino alla caviglia. Capellino camouflage che copre i capelli neri corti, make-up appena visibile e silhouette procace in vista: Bianca non ha assolutamente paura di osare, anche quando si tratta di un semplice pranzo di coppia.

