Bianca Censori torna a provocare: esce solo in reggiseno e collant di pizzo trasparenti

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche mese a questa parte si parla molto di Bianca Censori e dei suoi look sempre più audaci, dai body sgambatissimi ai trench trasparenti indossati senza nulla sotto. In molti credono che venga plagiata dal marito Kanye West, il cui obiettivo sarebbe fare guerra a Kim Kardashian, altri sono certi del fatto che si tratti semplicemente di una strategia imprenditoriale per far parlare di sé e del suo brand, l'unica cosa certa è che i genitori sono sempre più preoccupati per le scelte di stile ai limiti della censura. Incurante delle critiche, Bianca nelle ultime ore lo ha fatto ancora: ecco cosa ha indossato per la passeggiata tra le strade di Los Angeles.

Bianca Censori in intimo per la serata con Kanye West

La moglie di Kanye West, Bianca Censori, qualche giorno fa è tornata ad apparire in pubblico: passeggiava col marito tra le strade di Los Angeles quando è stata paparazzata con l'ennesimo look "da censura". Se da un lato il rapper ha optato per una maxi tuta total black con tanto di cappuccio alzato sul capo e occhiali da sole dark, la compagna è uscita praticamente in intimo. Ha abbinato un reggiseno a balconcino in pizzo nero a un paio di collant sempre di pizzo ma color nude, completando il tutto con delle mules con la zeppa di sughero.

L'intimo "invisibile" di Bianca Censori

Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Essendo trasparenti, i collant hanno lasciato davvero poco spazio all'immaginazione, costringendo Bianca a camminare con la borsetta poggiata sulle parti intime. Certo, probabilmente indossava gli slip "invisibili", ovvero i c string, ma è chiaro che l'effetto nudo è stato d'impatto. L'unico piccolo inconveniente è che l'ultima volta che aveva passeggiato in collant e "senza intimo", ovvero in Francia durante la Paris Fashion Week, era stata multata per atti osceni, ora lo ha rifatto, incurante delle possibile ripercussioni legali. In America esisteranno delle leggi diverse sulla nudità ostentata in pubblico?

