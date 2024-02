La verità sulle foto censurate di Bianca Censori: sotto le calze non indossa l’intimo? Bianca Censori è finita ancora una volta al centro delle polemiche: apparsa tra le strade parigine solo in collant, è stata censurata su tutti i media internazionali. Sotto le calze davvero non indossava l’intimo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Non è una novità che Kanye West e Bianca Censori siano volati in Europa per le Fashion Week, basti pensare al fatto che hanno partecipato insieme non solo alle sfilate di Milano ma anche al listening show organizzato dal rapper al Forum per lanciare il suo nuovo album. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto la 29enne australiana, apparsa più volte in pubblico con i suoi look all'insegna dell'audacia e dell'effetto nude. Certo, per la passeggiata parigina con North West aveva preferito "coprirsi" con una maxi giacca di pelle, ma a quanto pare si trattava davvero solo di un'imposizione di Kim Kardashian, la mamma della ragazzina. Nelle ultime ore, infatti, Bianca è tornata a dare scandalo: è uscita solo in collant ed è stata censurata per la presunta assenza di intimo.

Cosa rischia Bianca Censori col suo nude look

Chi vince il premio di star più audace della Paris Fashion Week? Bianca Censori, che qualche sera fa è stata paparazzata in collant velati e pelliccia per l'uscita col marito. L'outfit è diventato in poche ore virale e il motivo è molto semplice: sembrava che non indossasse l'intimo sotto le calze trasparenti, tanto da costringere i media internazionali a censurare tutte le foto. L'unico piccolo "inconveniente"? Stando alle leggi imposte in Francia, per la precisione l'articolo 222-32 del nuovo codice penale, Bianca rischierebbe una denuncia e una multa da 15.000 euro per oltraggio alla pubblica decenza.

Cos'è il c string usato da Bianca Censori

Nelle ultime ore, però, è stato scoperto il piccolo trick nascosto nel look di Bianca, grazie al quale molto probabilmente riuscirà a uscire indenne da questa polemica. Sebbene le foto paparazzate siano state censurate, la verità è non serviva affatto tanta premura: sotto i collant la moglie di Kanye indossava un micro slip adesivo, il cosiddetto "C string" che non ha laccetti laterali e che copre praticamente solo il necessario. Essendo color carne, sembrava essere praticamente inesistente ed è proprio per questo che ha fatto urlare allo scandalo. Si tratta di una tipologia di intimo che solitamente viene utilizzata nei film nelle scene di sesso, così da permettere agli attori di coprire i genitali di fronte la telecamera. Bianca ora riuscirà a evitare la denuncia?

