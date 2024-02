Bianca Censori alla Milano Fashion Week col body sgambato di pelle: il look che fa discutere Bianca Censori e Kanye West sono volati in Italia per assistere allo show di Marni. La compagna del rapper ha catalizzato l’attenzione con un audace nude look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Le sfilate della Milano Fashion Week continuano ad attirare celebrity provenienti da ogni parte del mondo: Sharon Stone, Emma Watson, Salma Hayek, Kirsten Dunst, Anne Hathaway (in tubino rosso) per fare solo alcuni nomi. Quest'ultima ha preso parte ieri allo show di Versce: la Maison ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Era presente anche Fedez tra il pubblico, come si era ipotizzato, ma da solo e senza Chiara Ferragni. Erano invece insieme Bianca Censori e Kanye West, giunti in Italia appositamente per la Settimana della Moda. La 29enne australiana, che è solita far parlare molto di sé per i suoi look, non si è smentita neanche stavolta e le sue foto hanno fatto il giro del web.

Il nude look di Bianca Censori

Bianca Censori e Kanye West sono volati in Italia per assistere allo show di Marni, che nella giornata di venerdì 23 febbraio ha presentato la sua nuova collezione. La coppia ha immediatamente catalizzato l'attenzione dei presenti e dei fotografi, qualcosa in cui i due sono abilissimi. Le provocazioni sono il loro pane quotidiano, così come le polemiche. Basti pensare a quando sono stati banditi dalla società di motoscafi di Venezia per atti osceni a bordo, o a quando hanno fatto il giro del mondo le rigide regole che il rapper avrebbe imposto alla compagna in merito a come parlare, cosa mangiare, cosa indossare.

Proprio i look della modella ultimamente sono diventati oggetto di discussione: uno stile certamente molto audace, che si è fatto sempre meno coprente e più striminzito da quando è diventata la signora West. Bianca Censori è una fan del trend no pants, che ha decisamente estremizzato, sia in pubblico che lontano dalle telecamere, anche se il compagno è sempre pronto a immortalarla e diffondere le sue foto sui social.

Bianca Censori ha eletto il body a must have del suo guardaroba, è tutto ciò che indossa di recente. L'abbiamo vista con un modello stringato alle prese con la preparazione della colazione e poi con un altro modello decisamente micro e indossato senza biancheria a un party dopo il Super Bowl. Body anche per la sfilata di Marni. La modella ha sfoggiato un body super sgambato di pelle nera aperto sui fianchi, dalle linee geometriche, davvero minimal ed essenziale nella forma: quasi fosse un semplice triangolo poggiato sul corpo. Lo ha abbinato a un paio di stivali rosa a punta con il tacco alti fino al ginocchio. Con quale mossa la modella stupirà alla sua prossima apparizione pubblica?