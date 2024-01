L’ennesima provocazione di Kanye West: fotografa Bianca Censori che cucina in micro body stringato Kanye West ha condiviso un nuovo scatto della compagna Bianca Censori: la donna è intenta a preparare la colazione, con maschera di lattice e micro body. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori, la compagna di Kanye West, non possiede un proprio account social ma ultimamente è molto presente su quello del rapper. Sul suo profilo Instagram è possibile trovare diverse foto della modella, una donna di cui si sa pochissimo. Laureata come architetto, nel 2020 l'incontro con Kanye West ha radicalmente cambiato la sua vita. Pare infatti che lui le abbia imposto una serie di rigide regole da rispettare, vincoli che includono anche il quando parlare e il come vestirsi. Anche lo stile della 29enne è molto mutato nel tempo: si è fatto decisamente più audace e provocatorio, perfettamente allineato alla personalità del rapper. I nude look sono il suo must.

Bianca Censori tra nude look e no pants

Nelle uscite pubbliche, i look di Bianca Censori non lasciano granché spazio all'immaginazione. Di recente è stata paparazzata con una tutina nude, intenta a coprirsi con un maxi peluche. Il trend no pants è il suo preferito: sicuramente è una tendenza molto gradita dagli stilisti, difatti è particolarmente presente sulle passerelle dell'Autunno/Inverno 2023-24. La 29enne, però, lo ha estremizzato e in recenti scatti condivisi dal rapper si è mostrata in intimo davvero succinto. I fan sono molto preoccupati per questa escalation di eccessi: non si sa fino a che punto la donna sia libera di gestire la propria immagine, quanto sia succube del rapper, se sia pienamente consapevole di sé o influenzata dal compagno. Con lui, condivide la passione per maschere e passamontagna. Da anni Kanye West è solito coprirsi il viso in pubblico.

Bianca Censori cucina col micro body

Kanye West ha condiviso sul proprio account social nuove foto della compagna Bianca Cesori. La donna pare sia intenta a preparare la colazione in uno scatto, del porridge per la precisione, come si legge nella descrizione. A destare una certa attenzione, però, è il look della 29enne, poco adatto alla cucina (per così dire). Nelle foto, infatti, indossa un micro body stringato color crema, che lascia la schiena quasi completamente nuda. In più ha una maschera in lattice sulla testa, abbinata a stivali neri. Sicuramente l'outfit ha destato scalpore, nonché preoccupazione. Nei commenti molti hanno ribadito la loro preoccupazione per la salute mentale della donna e hanno definito spaventoso e inquietante il loro rapporto.