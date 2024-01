Bianca Censori e la passione per gli accessori in pelliccia: Kanye West celebra lo stile della compagna La moglie di Kanye West ha una passione per gli accessori furry, dal cappello alle scarpe la ventinovenne sfoggia capi in pelliccia nelle ultime foto condivise dal rapper. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Bianca Censori negli scatti di Kanye West

Kanye West torna a pubblicare sui social immagini della moglie Bianca Cesori. Dopo averle dedicato un post per il suo compleanno, ha scelto di condividere con i suoi follower le immagini della compagna nel pieno della furry wave. La ventinovenne sfoggia accessori in pelliccia, dal colbacco agli stivali, dimostrando come questa texture stia tornando di moda.

Bianca Censori

La coppia è estremamente riservata e di Bianca Censori si sa molto poco, le sue apparizioni pubbliche limitate a quelle accanto a Ye, sono caratterizzate da look eccentrici, che hanno fatto discutere il pubblico. Outfit composti da tute trasparenti e fuori dagli schemi, Censori nelle sue uscite si è dovuta coprire con cuscini e peluche giganti in modo da non mostrare eccessivamente le nudità. Anche una delle ultime immagini ha fatto discutere, quella in cui lei appare quasi completamente svestita, coperta da un paio di slip e un top furry. Kanye West prosegue con le sue stravaganze, mentre Bianca Censori potrebbe dettare il trend dell'inverno: quello delle scarpe pelose.

Le scarpe furry, tendenza dell'inverno

Gli stivali indossati da Bianca Censori sono le calzature da avere per l'inverno. Le scarpe di pelo ormai hanno preso il sopravvento e molti brand hanno proposto la loro versione personale, persino Birkenstock ha realizzate le sue iconiche ciabatte con i dettagli pelosi.

Bianca Censori

Tra i vip che hanno cavalcato quest'onda anche Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi, Belén Rodriguez e Dua Lipa. Dolce&Gabbana e MSGM hanno portato sulle passerelle look total furry abbinando queste scarpe a delle maxi pellicce, in alternativa si possono indossare con minidress e jeans, come negli show di Acne Studios e Dsquared.