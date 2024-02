Bianca Censori nuda sotto la pioggia, perché ha indossato solo una mantella di plastica trasparente La moglie del rapper continua a sfoggiare look che fanno discutere, questa volta sceglie una cappa anti pioggia in plastica senza indumenti sotto. Dopo le tutine semi trasparenti che l’hanno messa al centro della critica, la ventinovenne si trova a doversi coprire con la mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Bianca Censori

Che gli abiti in stile utilitario siano la moda del momento è fuori questione, ma Kanye West è riuscito a trasformare una mantella da pioggia in un accessorio sensuale. Il look audace che ha sfoggiato Bianca Censori ieri sera a Los Angeles ha fatto discutere, come tutti quelli scelti da quando frequenta il rapper statunitense. Dagli outfit trasparenti indossati dalla compagna di Ye l'estate scorsa in Italia, dove è stata criticata per la sua mancanza di pudore e le foto condivise sul profilo Instagram del cantante che la ritraggono in intimo con alcuni dettagli di pelliccia, Censori, la donna che sembra non avere profili social ha fatto più volte parlare di sé. Tanto che c'è chi ha ipotizzato che la giovane donna sia soggiogata dal compagno e gli amici si preoccupano per la sua salute mentale.

Il look anti pioggia di Bianca Censori

L'ultima trovata della coppia è stata quella di un look impermeabile abbinato, con una differenza: estremamente coperto lui, quasi totalmente svestita lei. Bianca Censori ha indossato una cappa anti pioggia trasparente rimanendo nuda sotto, e sfoggiando solo un paio di stivali neri alti fino al ginocchio. Il logo del capo le copriva il seno, mentre con la mano era costretta a coprirsi le parti intime. L'altro mano saldamente stretta da quella di Kanye West, che a differenza della compagna aveva anche il volto coperto. Maglia nera e pantaloni da jogging sotto la mantella marrone e spessi guanti di pelle nera.

L'ultima apparizione di Kanye West

I fan stanno aspettando l'uscita del nuovo album del rapper, che però tarda ad arrivare. Ye si è esibito di recente a Miami ad Art Basel, dove la moglie si è presentata con una tuta aderente e trasparente, coperta solo con un orsacchiotto gigante. Le provocazioni però non sono finite qui, di recente il rapper ha pubblicato uno scatto dove la compagna è alle prese con i fornelli, indossando solo un body color carne. Sembra che Bianca Censori debba seguire delle regole precise, dalle imposizioni in fatto di abbigliamento a quelle alimentari, le sarebbe consentita una dieta solo a base di kebab, gelato e succo d'anguria, senza possibilità di replica.

