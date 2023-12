Bianca Censori ancora svestita: la moglie di Kanye West si copre con un peluche La compagna del rapper è stata vista a Miami con un gigantesco orsacchiotto in braccio, stretto al petto per coprire il seno. L’outfit audace è quello tipico della ventottenne, una tuta dal tessuto trasparente che lascia intravedere tutto.

Bianca Censori e Kanye West

C'è una cosa che Kanye West sa fare benissimo: far parlare di sé. E ultimamente ad aiutarlo a raggiungere l'obiettivo c'è la (presunta) moglie Bianca Censori. Dopo le loro apparizioni estive in Italia, dove gli audaci look della compagna hanno generato diverse polemiche, la coppia è stata vista a Miami, in occasione della fiera Art Basel. Il rapper 42enne è arrivato assieme a Bianca Censori: lui con il viso coperto, mentre lei vestita solo di un gigante orsacchiotto che teneva in braccio per non mostrare troppe nudità.

Il "nude" look di Bianca Censori

Non è la prima volta che la compagna del cantante statunitense punta sulle trasparenze. I suoi abiti attillati sono sempre caratterizzati da tessuti che non lasciano spazio all'immaginazione, e anche questa volta ha preferito non coprirsi. Una tuta nude abbinata a un paio di scarpe con il tacco e a un cappello di pelliccia; al braccio, invece che una classica borsetta, un gigante orso polare in peluche che teneva stretto davanti al seno. E mentre lei si mostrava in tutta la sua bellezza, Kanye West non metteva in mostra nemmeno il volto, nascosto da una maschera. A generare polemiche anche il disegno raffigurato sul retro della felpa dell'ex marito di Kim Kardashian, un'aquila che ricorda la Bundesadler, simbolo della Repubblica Federale Tedesca, accendendo ulteriori discussioni sull'antisemitismo di Ye che sembrava aver registrato qualche mese fa un marchio di nome "YEWS".

Le regole imposte da Kanye West alla moglie

Sembra che il cantante abbia imposto alla moglie una serie di regole ferree da rispettare. Dalle imposizioni in fatto di abbigliamento a quelle alimentari, le sarebbe consentita una dieta solo a base di kebab, gelato e succo d'anguria, senza possibilità di replica. Perché a quanto pare, secondo alcune fonti vicine alla coppia, il rapper, ormai famoso per le sue follie, le impedirebbe anche di parlare, cosa che ha fatto scattare l'allarme tra gli amici di lei, che sostengono non sia più in sé. Nel frattempo Ye è stato citato in giudizio dall'ex responsabile del progetto di ristrutturazione della sua casa di Malibu, Tony Saxon. Pare che il rapper di Donda volesse trasformare l'edificio in una sorta di rifugio antiaereo senza finestre né elettricità, cosa che avrebbe preoccupato Saxon.

