Kanye West registra un nuovo marchio ed è subito polemica: perché il nome ha dato scandalo Il rapper statunitense si vuole lanciare in una nuova avventura imprenditoriale e chiede la registrazione di un nuovo marchio. La scelta del nome ha sollevato subito critiche, ecco perché.

A cura di Annachiara Gaggino

Kanye West

Kanye West continua a far parlare di sé. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, il rapper avrebbe richiesto la registrazione di un nuovo marchio all'ufficio competente degli Stati Unti. Un marchio che accende polemiche ancora prima di essere effettivamente utilizzato, a causa di un nome piuttosto evocativo. L'ex marito di Kim Kardashian, infatti, avrebbe depositato ben 26 domande di registrazione (in settori che spaziano dall'abbigliamento al gioco d'azzardo, dall'educazione ai cosmetici) per il marchio "YEWS", una chiara combinazione del suo nome "Ye" con il termine "Jews", ebrei in inglese. Il rapper torna così nell'occhio del ciclone dopo le critiche sollevate nei suoi confronti a causa delle rigide regole che avrebbe imposto alla moglie Bianca Censori, che comprenderebbero cosa deve mangiare e come si deve vestire e quando deve parlare.

Il nuovo marchio di Kanye West, perché genera polemiche

La scelta del nome del nuovo marchio è stata oggetto di critiche in relazione alle opinioni antisemite espresse in passato dal rapper , dichiarazioni che hanno determinato la scelta di Adidas di sciogliere la sua collaborazione di Yeezy e rovinato in maniera irrimediabile la sua reputazione. La querelle tra il cantante statunitense e il colosso dello sportswear avevano iniziato ad incrinarsi a seguito di alcune accuse da parte di Ye che sosteneva che il brand tedesco avesse realizzato modelli di scarpe della loro collaborazione senza il suo consenso. Dopo mesi di frecciatine e ripetuti attacchi da parte di West, Adidas ha ufficialmente posto fine alla loro liaison a seguito delle sue dichiarazioni razziste e antisemite. Non si sa ancora cosa ne farà Kanye West del suo nuovo marchio, se lo utilizzerà effettivamente per iniziare un'avventura imprenditoriale tutta sua, senza partner o collaboratori, oppure se sia l'ennesima trovata del rapper e produttore discografico per creare scandalo.