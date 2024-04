video suggerito

Bianca Censori a Disneyland con Kanye West, alla provocazione del nude look aggiunge i piedi scalzi Bianca Censori, moglie di Kanye West, continua a far parlare di sé: a Disneyland non ha rinunciato a provocare con uno dei suoi soliti nude look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Per Bianca Censori e Kanye West ogni uscita di coppia si trasforma in un'occasione per scatenare polemiche. I due sanno bene come catalizzare l'attenzione e far parlare di loro: amano monopolizzare gli sguardi, cosa che in questi mesi hanno saputo fare alla perfezione senza mai fare un passo indietro, del tutto intenzionati a stare sulla bocca di tutti. Marito e moglie sono stati avvistati al Disneyland Resort di Anaheim (California) e anche al parco divertimenti non è passato inosservato il look della compagna del rapper, famosa per le sue mise decisamente audaci e provocanti.

La strategia di Bianca Censori e Kanye West

Negli ultimi mesi lo stile di Bianca Censori si è fatto sempre più audace e provocante. La moglie di Kanye West non ha un profilo Instagram dove condivide i suoi outfit, eppure se da un lato c'è la scelta di stare lontana dai social, dall'altro c'è la sua costante presenza "indiretta" online. C'è un continuo parlare della sua immagine, nonostante l'assenza di un account ufficiale gestito dalla diretta interessata. Non è lei a condividere personalmente le foto, che però diventano lo stesso virali in pochissimo tempo. La coppia, infatti, è paparazzatissima e proprio il fatto che la 27enne non abbia un profilo Instagram accende ancora di più curiosità e attenzione, quando viene avvistata.

In ogni occasione i suoi look non passano mai inosservati. Si tratta sempre di nude look che lasciano poco spazio all'immaginazione, spesso indossati senza biancheria intima. Tutto questo farebbe parte di una precisa strategia di comunicazione concordata tra marito e moglie, per due motivi: tenere alta l'attenzione e mettere in secondo piano Kim Kardashian, figura iconica quando si parla di stile e look. Qualcuno pensa che il rapper abbia un controllo quasi totale sulla moglie, che dunque non sia lei a decidere e che stia subendo questa volontà del marito sul modo di mostrarsi in pubblico. A questa versione dei fatti si sono aggiunte le preoccupazioni dei genitori della 31enne circa le decisioni prese dalla ragazza. Secondo fonti vicine alla coppia, pare che ora la 27enne si sia stancata di essere "sfruttata" per fini di marketing: vorrebbe fare un passo indietro e sottrarsi a tutta questa eccessiva esposizione mediatica di cui è protagonista da mesi.

Cosa è successo a Disneyland

La presenza di Kanye West e Bianca Censori al Disneyland Resort californiano ha suscitato parecchio scalpore e non sono mancate le polemiche. La moglie del rapper, per fare visita al parco a tema, ha proseguito il filone dei nude look, optando per una coulotte color carne con top strapless coordinato, a cui ha sovrapposto una sorta di pannello più scuro, per coprire il seno. Impossibile non notare una cosa: era a piedi nudi, senza scarpe, ma con una sorta di fasciatura, assoluta novità nei suoi chiacchieratissimi look.