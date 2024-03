Bianca Censori sempre più nuda: i genitori preoccupati vogliono un confronto con Kanye West Leo e Alexandra, i genitori di Bianca Censori, vorrebbero incontrare Kanye West per parlare delle scelte di stile sempre più audaci della modella australiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Bianca Censori e Kanye West

I nude look di Bianca Censori non creano solo scalpore, ma anche preoccupazione, soprattutto nei genitori della modella australiana. La madre e il padre pare siano piuttosto contrariati dagli outfit striminziti sfoggiati dalla 29enne nelle ultime occasioni pubbliche. Avrebbero quindi espresso il desiderio di avere un confronto sia con lei che col marito Kanye West, con cui vorrebbero trascorrere un po' di tempo in più per capirne le reali intenzioni. Dal canto suo, pare che il rapper sia piuttosto titubante e abbia ben poca intenzione di affrontare l'ira del suocero per i succinti abiti di sua moglie.

I look di Bianca Censori nella polemica

Di recente bianca Censori ha fatto molto parlare si sé per delle scelte stilistiche a dir poco audaci: il body indossato senza biancheria intima, quello in pelle con maxi sgambatura sfoggiato alla Milano Fashion Week e ancora il modello stringato color carne con cui l'ha fotografata Kanye West. Provocazione dopo preoccupazione si è fatta avanti l'ipotesi che facesse tutto parte di una strategia studiata a tavolino, che però i genitori della modella australiana (Leo e Alexandra) non hanno intenzione di appoggiare. I due avrebbero anzi tutta l'intenzione di far ragionare la ragazza e riportarla "sulla retta via".

Bianca Censori in una foto postata da Kanye West

"Kanye è stato invitato ad andare in Australia e Bianca è riluttante a permettere che ciò accada perché sa come reagirà suo padre. ‘Lui ha ancora intenzione di incontrare Kanye e non si lascerà intimidire dal potere o dal controllo". Nessuno si aspetta che tutto questo sia arcobaleni e ritratti di famiglia.'" ha detto una fonte esclusiva a DailyMail. Questa notizia arriva in realtà dopo un tentativo precedente di avvicinamento che non è andato a buon fine. Alexandra, la madre di Bianca Censori, è volata dall'Australia agli Stati Uniti con l'intenzione di "salvare" sua figlia, ma non è riuscita a mettersi in contatto con la coppia per avere un dialogo costruttivo.

Bianca Censori

Questo è stato motivo di attrito tra i genitori della 29enne. Si dice che l'uomo in particolare sia rimasto profondamente deluso dall'incapacità di Alexandra nell'aiutare sua figlia a superare l'influenza di Kanye: "Il padre di Bianca non era contento della visita fatta da sua moglie alla figlia, perché sente che è stata lei a permesso a Bianca di continuare a fare quello che sta facendo. Si è fatta intimidire dall'influenza di Kanye" ha continuato l'insider.

Bianca Censori e Kanye West

Al momento la preoccupazione principale è proprio questa: che sia lui a "obbligare" la moglie a portare avanti uno stile estremamente audace nel vestire, trasformandosi in una sorta di "trofeo" vivente. "Bianca ha parlato con la sua famiglia e ha detto la stessa cosa riferita ai suoi amici l'ultima volta che è stata a casa, cioè che sa quello che sta facendo e ha tutto sotto controllo" hanno detto le fonti di DailyMail. Pare dunque che faccia tutto parte di una ben studiata strategia condivisa, che dovrebbe portare il successo della coppia a un livello successivo, più alto. I nude look sarebbero una sorta di investimento a lungo termine, per il bene del matrimonio e delle carriere. Attualmente, Bianca Censori dirige la parte design del marchio di Kanye, Yeezy, ma è anche funzionario e manager congiunto di Oxpaha LLC, fondata dal rapper nell'ottobre 2023.