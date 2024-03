Perché i look di Bianca Censori farebbero parte di una precisa strategia imprenditoriale Da quando ha sposato Kanye West, Bianca Censori è finita spesso al centro delle polemiche con i suoi look “da censura”. In quanti sanno che dietro le scelte di stile shock c’è una precisa strategia imprenditoriale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Censori è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più discussi degli ultimi tempi: sebbene fino a qualche tempo fa fosse praticamente sconosciuta, da quando ha sposato Kanye West è finita spesso al centro dell'attenzione dei media. Il motivo? Ogni volta che appare in pubblico riesce a creare un vero e proprio "effetto shock" con degli outfit così provocanti da essere spesso considerati "da censura". Trench anti-pioggia trasparenti indossati solo con l'intimo, body sgambatissimi portati senza gonna o pantaloni e collant che "nascondono" slip invisibili: l'unica volta che la 29enne australiana si è mostrata più coperta del solito è stato quando è uscita con North West (cosa legata a una precisa imposizione di Kim Kardashian). In quanti sanno che dietro queste scelte di stile ci sarebbe un preciso piano d'azione?

La reazione dei familiari di Bianca Censori ai look "da censura"

Da quando ha sposato Kanye West nel dicembre 2022, Bianca Censori è cambiata in modo drastico e a notarlo non sono stati solo i fan ma anche i familiari. Stando a fonti vicine all'influencer, di recente è tornata a casa e i suoi cari non hanno esitato a esprimere la loro preoccupazione per le scelte di stile sempre più scioccanti. In molti temono che si tratti di precise imposizioni del marito Kanye, che così facendo riuscirebbe a "tenerla sotto controllo" da ogni punto di vista, trasformandola in una sorta di "moglie trofeo" Bianca, però, non si sarebbe lasciata cogliere impreparata da queste insinuazioni, anzi, avrebbe dichiarato di avere un preciso "piano di gioco".

Il piano d'azione di Bianca Censori

Quale potrebbe essere il motivo delle continue provocazioni di Bianca Censori? Innanzitutto è evidente che la storia con Kanye West le abbia donato un'immensa e improvvisa popolarità, dunque il matrimonio si starebbe rivelato un "investimento intelligente". Al di là della notorietà, Bianca è stata messa a capo del marchio Yeezy, è diventata manager di Oxpaha LLC e di recente ha anche avuto un'esperienza da modella posando sulla copertina di Vultures. Come se non bastasse, ha anche fatto moltissimi investimenti immobiliari. Insomma, l'audacia nasconderebbe solo una precisa strategia di marketing: Bianca starebbe approfittando della popolarità del momento per creare le basi per un vero e proprio impero imprenditoriale.