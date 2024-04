video suggerito

Bianca Censori indossa il tubino trasparente senza biancheria: il nude look della moglie di Kanye West Bianca Censori, moglie di Kanye West, per le strade di Los Angeles ha sfoggiato un nuovo audace nude look. Sui social l’ironia degli utenti: “Il vestito sembra un preservativo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori

Bianca Censori è uscita a cena fuori col marito Kanye West. La coppia, paparazzata all'esterno del ristorante, non poteva certo passare inosservata. In particolare la moglie del rapper ha sfoggiato uno dei suoi nude look più audaci di sempre. Viceversa, lui continua a optare per il total black e per un abbigliamento oversize ed estremamente coprente, che spesso lascia scoperto soltanto il viso (quando non opta per maschere o passamontagna).

Perché Bianca Censori sfoggia solo nude look

Da quando sta insieme a Kanye West, Bianca Censori ha radicalmente stravolto il suo dress code. Oggi è famosa per i suoi outfit audaci e provocanti, improntati soprattutto ai nude look: un guardaroba estremamente minimal e all'insegna delle trasparenze, che lascia poco spazio all'immaginazione. La moglie del rapper sa come catalizzare l'attenzione e far parlare di sé. E in realtà si tratterebbe proprio di questo. Il motivo delle sue scelte di stile risiederebbero proprio in una precisa strategia di comunicazione, messa in atto per tenere alta l'attenzione sulla coppia e in secondo luogo per fare la guerra a Kim Kardashian. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che, di base, ci sia un vero e proprio controllo di Kanye West nei confronti della compagna e a questi rumors si sono aggiunte le preoccupazioni dei genitori della 31enne. Lei stessa pare si sia stancata di essere "sfruttata" per fini di marketing: si sarebbe resa conto del notevole peso derivante da tutta questa esposizione e vorrebbe fare un passo indietro.

Il nuovo audace look di Bianca Censori

Bianca Censori tornerà davvero sui suoi passi? Non sappiamo se a breve la ritroveremo coperta dalla testa ai piedi, come il compagno. Nell'ultima uscita di coppia ha confermato la sua predilezione per i nude look. È stata vista all'esterno di un ristorante, con addosso un abito strapless aderentissimo, in una tonalità nude molto chiara ed estremamente trasparente. Anche stavolta, ha lasciato nei cassetti la biancheria intima. Ha completato l'outfit sopra le righe con un paio di collant in una sgargiante tonalità di rosso, con sandali slingback coordinati. Non sono mancate, come sempre, critiche e polemiche sui social, dove qualcuno ha anche ironizzato: "Il vestito sembra un preservativo".