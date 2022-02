Kanye West indossa spesso una maschera che gli copre tutto il volto, ecco perché Kanye West ha indossato nuovamente una delle sue maschere che gli coprono interamente il volto durante il SuperBowl di domenica 13 febbraio. Il rapper, però, ha questa abitudine dal 2012 ed ecco perché lo fa.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la partita del Super Bowl di domenica 13 febbraio, tra i più importanti eventi americani, Kanye West ha indossato una maschera che gli ha coperto completamente il viso. All'evento erano presenti i nomi più noti della scena musicale americana, soprattutto quella rap. West presentatosi mascherato, ha poi deciso di liberarsi della maschera e, come riporta il The Sun, stando ad alcuni testimoni, si sarebbe lamentato del fatto di averla tenuta per troppo tempo. Ma non è la prima volta che l'artista si serve di questo escamotage e, infatti, la prima volta che ha indossato una maschera risale ad almeno dieci anni fa.

Ye con la maschera al SuperBowl

Dopo essersi presentato all'evento sportivo più noto della cultura americana, al quale partecipa il fior fiore delle star, Kanye West che adesso si fa chiamare Ye, si è liberato della maschera nera che gli copriva il viso firmata ovviamente Balenciaga, dopo l'inizio della loro collaborazione, approfittando dell'intervallo. Il gesto non ha stupito i fan del divo che, però, ultimamente sta affrontando non poche problematiche e il suo stato mentale si può dire non sia dei più equilibrati, come dimostrano le accuse, i messaggi minatori rivolti ad alcuni volti noti dello spettacolo e il fatto che il suo profilo Instagram sia stato completamente rivoluzionato e sono stati cancellati quasi tutti i post.

Come è nata l'idea della maschera

Ma, tornando all'abitudine di indossare una maschera, la prima volta che West si è presentato con il volto coperto è stato nel 2012, ma due anni dopo sul palco del London Film Festival del 2014, ha spiegato per la prima volta il perché di questa scelta

Non siate in imbarazzo cercate di inseguire i vostri sogni. Salvate la faccia. Ecco perché ho indossato questa fottuta maschera, perché non sono preoccupato di salvare la faccia. Al diavolo la mia faccia. Al diavolo qualunque cosa la mia faccia dovrebbe significare e qualunque cosa il nome Kanye dovrebbe significare, riguarda i miei sogni! E riguarda i sogni di chiunque.

Una motivazione a dir poco significativa che, però, si aggiunge anche ad altre di carattere pratico. Di recente, infatti, ad ottobre 2021 è stato visto indossare nuovamente delle maschere, dopo aver litigato con la sua ex moglie Kim Kardashian e dopo aver incontrato Michael Cohen, il quale ha dichiarato che in quell'occasione il rapper si era coperto il viso per non farsi riconoscere dai suoi fan che lo assediavano per le foto.