La collaborazione di moda tra Kanye West e Balenciaga è già un cult: quando esce e cosa sappiamo Si chiama Yeezy Gap Engineered by Balenciaga e si annuncia come il fashion moment del 2022: una partnership tra il rapper Ye, il colosso Gap e Balenciaga.

A cura di Beatrice Manca

Demna Gvasalia, stilista di Balenciaga, e Kanye West

Il 2022 parte nel segno delle collaborazioni di moda eccellenti: Kanye West ha siglato un accordo con Balenciaga e Gap per quella che si annuncia la collezione più attesa dell'anno. La notizia è stata diffusa poche ore fa dal rapper in persona, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una pagina dell'accordo commerciale: la partnership si chiamerà Yeezy Gap Engineered by Balenciaga e, secondo quanto riporta Vogue, le uscite saranno scaglionate nel corso dell'anno. La collaborazione è il coronamento di un sodalizio creativo e commerciale che lo stilista Demna Gvasalia e il rapper portano avanti da mesi.

Il sodalizio tra Kanye West e Balenciaga

Gli indizi per una partnership in vista c'erano tutti: Demna (come ha scelto di chiamarsi Demna Gvasalia) da mesi collabora con Kim Kardashian e Kanye West. Per essere precisi con Ye, visto che anche il rapper da alcuni mesi ha scelto di cambiare nome in un semplice "Ye". L'artista era in prima fila alla prima sfilata haute couture di Balenciaga e in numerose occasioni è stato fotografato con una maschera sul volto, costantemente vestito dal brand guidato da Demna. Per non parlare del merchandising dell'album Donda: magliette, felpe e cappellini da baseball erano stati creati in collaborazione con la casa di moda spagnola. Ora arriva l'annuncio ufficiale della prima collaborazione a tre: da una parte c'è Balenciaga, uno dei brand di lusso più ricercati e desiderati al mondo, dall'altra c'è Yeezy, il marchio fondato dal rapper che sforna scarpe e accessori regolarmente sold out. Infine c'è Gap, il colosso dell'abbigliamento americano che nel 2020 ha siglato un milionario accordo con Ye.

La collaborazione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

Dopo le collezioni "hackerate" di Gucci e Balenciaga e la sfilata a sorpresa "Fendace" (uno scambio creativo tra Donatella Versace e Kim Jones di Fendi), il 2022 si apre con un'altra grande collaborazione: Yeezy Gap Engineered by Balenciaga ha già tutte le carte in regola per diventare il fashion moment del 2022. I brand coinvolti sono maestri nella strategia dell'hype e nel tenere alta l'attenzione dei clienti, stupendoli ogni volta con eventi originali e accessori di culto. "È una fantasia che diventa realtà lavorare con Gap e Demna – ha spiegato Ye in una dichiarazione diffusa da Vogue – per rendere disponibili prodotti incredibili a tutti in ogni momento". Demna Gvasalia ha aggiunto: "Ho sempre apprezzato l'utilità e l'accessibilità di Gap. Condivido alcuni degli stessi valori nel mio linguaggio creativo. Questo progetto ci ha permesso di unire le forze per creare una moda utilitaristica per tutti". La data da segnare sul calendario è giugno, quando è previsto un primo drop, seguito probabilmente da altri nel corso dello stesso anno: l'hype è già alle stelle.