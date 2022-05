Nike e Jacquemus, arriva la collaborazione cult (ispirata a lady Diana) Sono anni che si vocifera di un possibile incontro creativo tra lo stilista Simon Porte Jacquemus e il colosso sportivo Nike: finalmente arriva la data.

A cura di Beatrice Manca

Il lavoro va avanti da tre anni, ma ora arriva la conferma ufficiale: la capsule “Jacquemus + Nike” è realtà e il conto alla rovescia è iniziato. La collaborazione (che si annuncia già cult) è composta da 15 pezzi arriverà nei negozi il 28 giugno 2022, ma le prime immagini circolate online hanno già mandato in visibilio i fan. Il brand fondato dallo stilista Simon Porte è uno dei fenomeni degli ultimi anni e si è imposto sul mercato con la sua estetica raffinata, dagli accenti vintage. Come si coniuga la filosofia Jacquemus con il colosso dello sportswear Nike? Giocando su elementi comuni: capi leggeri, funzionali, minimal. L'ispirazione? Lady Diana!

Com'è nata la collaborazione tra Nike e Jacquemus

Sono ormai tre anni che si vocifera di un possibile incontro creativo tra l'enfant prodige della moda francese e la multinazionale dell'abbigliamento sportivo. Nel 2018 Nike reclutò Simone Porte Jacquemus per una campagna promozionale delle uniformi della Nazionale francese di calcio. All'inizio del 2020 lo stilista è stato fotografato nella sede Nike di Beaverton, in Oregon, scatenando i rumors di una possibile collab. Adesso, nel cinquantesimo anniversario del colosso sportivo, debutta Jacquemus + Nike, una delle collezioni più attese del 2022.

Una prima immagine di Jacquemus + Nike

La capsule collection unisce le linee minimal di Jacquemus e i famosi "gancetti" dorati con i tessuti ad altissime prestazioni di Nike, per creare un abbigliamento sportivo che sia al tempo stesso efficiente, inclusiva e glamour. Le ispirazioni? "Le minigonne di pizzo fine anni 90, i look sportivi di Lady Di e il tennis", ha spiegato Simon Porte in un'intervista a Vogue. Tra i pezzi cult ci sono sicuramente la riedizione delle sneakers “Humara” e il body bianco cut out con il doppio logo sulla schiena. Per tutto il resto c'è da aspettare: la data da segnare sul calendario è il 28 giugno, quando finalmente la capsule verrà presentata. L'hype, però, è già alle stelle.