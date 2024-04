video suggerito

La foto di Lady Diana da piccola in divisa scolastica: era identica alla principessa Charlotte Charles Spencer ricorda spesso la sorella Diana con degli scatti del passato. L'ultimo postato la mostra da piccola in divisa scolastica e la cosa particolare è che all'epoca era identica alla principessa Charlotte.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati più di 25 anni da quando Lady Diana ha perso la vita a Parigi ma, nonostante ciò, il suo ricordo è rimasto intatto nella mente di tutti coloro che l'hanno ammirata. È stata la prima vera principessa moderna, una donna sempre gentile e disponibile nonostante il ruolo ricoperto nella monarchia, un'icona di stile senza rivali: con il suo animo ribelle è riuscita a cambiare la storia della Royal Family ed è per questo che ancora oggi continua a essere amatissima. A renderle omaggio regolarmente sui social è soprattutto Charles Spencer che proprio di recente ha postato una foto risalente a quando andavano a scuola insieme con tanto di divisa.

La vecchia foto di Diana e Charles Spencer

Non è la prima volta che Charles Spencer riapre le scatole dei ricordi, anzi, lo fa spesso per commemorare la sorella defunta, ma fino ad ora non aveva mai rispolverato gli scatti scolastici. "Il mio primo giorno di scuola, nel settembre del 1968: mio padre scattò questa fotografia di me e mia sorella Diana, poco prima di accompagnarci a Silfield, una scuola elementare davvero adorabile a King's Lynn, nel Norfolk. La direttrice era la signorina Jean Lowe, una signora affettuosa e premurosa che amava i suoi ragazzi e le sue ragazze", sono state queste le parole con cui il fratello di Lady D. ha accompagnato l'immagine del passato.

La foto dei fratelli Spencer a scuola

Diana e Charlotte sono due gocce d'acqua

Sia Charles che Diana indossavano la divisa scolastica con giacca rossa, cravatta, camicia bianca, calzettoni grigi e mocassini: a differenziarli sono stati solo i bermuda di lui e la gonnellina a pieghe di lei. All'epoca la principessa aveva solo 7 anni ma vantava già la bellezza e lo sguardo dolce che l'hanno sempre contraddistinta per tutta la vita. Il dettaglio che molti fan "reali" hanno notato? La piccola Charlotte, la seconda figlia di Kate Middleton e William, le somiglia in modo impressionante. "La principessa Charlotte è la copia di Diana", "La principessa Diana vive nei figli di William. La somiglianza è incredibile", I figli di William sono sicuramente la copia di Diana", sono solo alcuni dei commenti che si leggono su Instagram. Da grande Charlotte avrà anche lo stesso animo ribelle della compianta nonna?