La regina Elisabetta e la principessa Charlotte a confronto: bisnonna e nipote sono identiche A chi somiglia la principessa Charlotte? Alla compianta bisnonna, la regina Elisabetta II: ecco le foto che lo dimostrano.

La regina Elisabetta II ha perso la vita da oltre un anno ma, nonostante ciò, sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordarla e di renderle omaggio ogni volta che possono. Di recente è ancora una volta finita al centro dell'attenzione dei media ma la sua vita ricca di successi e il suo animo lungimirante non c'entrano nulla. La compianta sovrana è stata paragonata a una delle nipoti, la principessa Charlotte, con la quale avrebbe sempre condiviso un'incredibile somiglianza sia estetica che caratteriale.

La principessa Charlotte è la fotocopia della bisnonna

La principessa Charlotte probabilmente non salirà mai sul trono inglese ma sarà per sempre una dei membri più in vista della Royal Family. Non sorprende, dunque, che venga considerata al pari di una star internazionale nonostante abbia solo 8 anni. In molti vanno alla ricerca di ogni tipo di indiscrezione che la riguarda, dalle sue materie scolastiche preferite ai brand degli abiti che indossa, cosa che contribuisce a renderla già un'iconica. Il dettaglio che in molti hanno notato, però, non riguarda la sua vita privata, quanto piuttosto l'incredibile somiglianza con la bisnonna, la compianta regina Elisabetta II.

La regina Elisabetta II insieme a figli e nipoti

Charlotte elegante e rigorosa come Elisabetta II

C'è chi la accosta a Lady Diana e chi alla Regina Madre, la verità è che Charlotte sembra aver ereditato fascino e bellezza dalla bisnonna. Sui social sono moltissimi gli utenti che si divertono ad accostare le foto delle due in pose simili, mettendo così in risalto lo stesso taglio d'occhi, la stessa espressione elegante e la stessa forma del viso.

Charlotte con la mamma Kate Middleton

In un collage, in particolare, regina e principessa sono praticamente identiche mentre sbirciano dalle finestre di Buckingham Palace (con tanto di abito rosa molto simile). Come se non bastasse, Charlotte sembra aver ereditato anche la serietà, l'eleganza, l'ordine e l'animo rigoroso della bisnonna, tanto da sembrare molto più matura della sua età a ogni apparizione pubblica. Da grande la principessina "imiterà" anche i look coloratissimi e rock di Elisabetta II?