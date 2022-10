La principessa Charlotte è identica alla regina madre da piccola: le foto che mostrano la somiglianza La piccola Charlotte sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. A chi somiglia? Su uno dei profili reali sono apparse delle vecchie foto della regina madre, nelle quali quest’ultima è praticamente identica alla principessa.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è finita sotto l'attenzione dei media mondiali dopo la morte della regina Elisabetta II. Da un mese a questa parte sono moltissimi coloro che, oltre a voler scoprire come si evolverà la monarchia con il nuovo re Carlo III, intendono anche conoscere ogni dettaglio inedito della vita dei Windsor. Ad aver attirato i riflettori durante i funerali reali sono stati soprattutto i figli di William e Kate, primo tra tutti il futuro monarca George, anche se nelle ultime ore si sta parlando molto della piccola Charlotte. Il motivo? Questa volta i dolci omaggi alla bisnonna non c'entrano nulla, in molti hanno notato che la principessa è praticamente identica a una delle figure leggendarie della famiglia reale britannica.

Le foto della regina madre da piccola

Glamis Castle, la residenza del conte di Strathmore e Kinghorne che si trova ad Angus, in Scozia, ha un profilo Instagram tutto suo e di recente ha condiviso alcune vecchissime foto di Lady Elizabeth Bowes Lyon, la figlia più giovane del conte. Coloro che non ricordano niente quando sentono questo nome saranno lieti di sapere che si tratta della donna diventata regina madre dopo il matrimonio col duca di York, dunque la mamma della regina Elisabetta II. Nel primo scatto è bambina ed è adorabile con indosso un abitino bianco e un cappello a falda larga dallo stile esotico, mentre nel secondo appare meravigliosa in primo piano con i capelli legati in un mezzo raccolto, lo sguardo dritto in camera e delle micro collane al collo. Sebbene si tratti di foto di oltre 100 anni fa, sembrano essere super moderne, a prova del fatto che la regina madre è sempre stata una donna dall'animo contemporaneo.

La somiglianza tra Charlotte e la mamma di Elisabetta II

Nella didascalia dell'album non viene solo presentata la regina madre, sono state usate anche queste parole: "Quando il nostro archivista del castello stava guardando le fotografie di una giovane Lady Elizabeth, eravamo tutti d'accordo sul fatto che c'è una sorprendente somiglianza con la sua trisnipote, la principessa Charlotte". Non sorprende, dunque, che l'ultima foto del post sia proprio un primo piano della seconda figlia di William e Kate, apparsa praticamente nella stessa posa della regina madre. I followers del profilo non hanno esitato a commentare sorpresi il dettaglio, definendo le due praticamente gemelle. Da grande Charlotte diventerà una donna rigorosa e bon-ton come la sua trisavola?