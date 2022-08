La principessa Charlotte adorabile in versione marinaretta: “imita” mamma Kate con l’abito a righe I Cambridge hanno partecipato ai Commonwealth Games 2022 di Birmingham e per l’occasione hanno portato con loro la principessa Charlotte. La piccola ha “imitato” lo stile della mamma apparendo adorabile con un mini abito alla marinaretta.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo ma per la Royal Family le vacanze non sono ancora cominciate. Lo sanno bene i Cambridge, che ieri pomeriggio sono apparsi in pubblico a Birmingham in occasione dei Commonwealth Games 2022. Nell'attesa di trasferirsi per qualche settimana nella tenuta del Norfolk, il principe William e Kate Middleton hanno salutato i sudditi durante una partita di hockey che hanno seguito dagli spalti di uno dei campi universitari della città. La cosa particolare è che a fargli compagnia c'era anche una persona speciale: la principessa Charlotte. La piccola erede al trono sembra aver ereditato la passione per la moda dalla mamma, visto che è apparsa adorabile in versione marinaretta.

Charlotte con papà William e mamma Kate a Birmingham

Quanto costa l'abito a righe di Charlotte

A detta di papà William la piccola Charlotte ha la passione per lo sport e ora lo ha anche dimostrato pubblicamente. Ha assistito a una partita di hockey che si è tenuta durante i Commonwealth Games di Birmingham, apparendo adorabile e trendy di fronte i riflettori. La principessina ha "imitato" lo stile alla marinara di mamma Kate indossando un raffinato abito a righe in bianco e blu navy. Il modello è firmato Rachel Riley, è in morbido jersey, ha la gonna a vita alta leggermente a ruota e il corpino smanicato con il colletto Peter Pan in total white. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand londinese viene venduto a 65 euro, ovvero circa 77 euro.

Abito Rachel Riley

La piccola Charlotte cambia hair look

Per completare il tutto la principessa Charlotte ha optato per dei sandaletti freschi e trendy, un modello incrociato in total white di La Coqueta (prezzo 58 euro, anche se attualmente possono essere acquistati in saldo). A fare la differenza è stata l'acconciatura: la figlia di William e Kate per l'estate ha rinunciato ai capelli sciolti, li ha portati legati in due adorabili (e fresche) treccine laterali dallo stile bon-ton. Di fronte i riflettori la bimba è apparsa a perfetto agio proprio come se fosse una star. Ha sorriso ai fotografi, ha giocato con i genitori sugli spalti e ha seguito il match con estremo interesse: insomma, Charlotte sembra essere una principessina impeccabile nonostante la tenera età.