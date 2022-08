Kate Middleton cambia stile: veste sportiva col look alla marinara Kate Middleton è perfetta anche con l’outfit che non ti aspetti: shorts bianchi e maglioncino a righe, è impeccabile anche in stile navy.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è una donna che ama lo sport e nelle occasioni in cui può farlo, ama sfoggiare outfit casual. Nessun elegante abito da sera dunque per l'impegno a cui ha preso parte nelle scorse ore: la duchessa di Cambridge, infatti, era presente alle gare di Sail GP nel suo ruolo di patrona del 1851 Trust. Per l'occasione ha scelto un outfit diverso dal solito. I capi must del suo guardaroba sono senza subbio i coat-dress (i cappottini avvitati e lunghi). Ne possiede in tutte le varianti di colore: sono perfetti per risultare chic e bon ton nelle occasioni in cui è richiesto un dress code formale. Stavolta ha potuto optare per qualcosa di più comodo, ma senza rinunciare allo stile.

La svolta di stile di Kate Middleton

La moglie del principe William era in divisa sportiva per gli impegni che l'hanno vista protagonista a Plymouth, in Inghilterra. Era presente per le gare di Sail GP: la competizione coinvolge catamarani ad alta velocità. Ha partecipato in quanto patrona del 1851 Trust, ente di beneficenza ufficiale del team Sail GP della Gran Bretagna. Ha indossato un paio di shorts bianchi misto lino a vita alta di Holland Cooper con bottoncini dorati e due pieghe a coltello. Costano 259 euro.

Li ha abbinati a un maglioncino in cashmere a girocollo, con righe bianche e blu navy e bordi a coste. È di Erdem e costa 770 euro. Si ispira alla tradizionale marinière, l'iconico top a righe originariamente indossato dai marinai francesi e successivamente adottato da icone di stile degli anni '60 come Brigitte Bardot e Jane Birkin. È lavorato a maglia in Scozia da morbido cashmere a una silhouette a girocollo con spalle scese e bordi a coste. La duchessa ha completato l'outfit con un paio di Superga in tela bianca (già sfoggiate in altre occasioni).

Kate Middleton ha prima incontrato alcuni giovani che partecipano alle attività del Trust, impegnato per promuovere la sostenibilità ambientale. Dopo aver svolto con loro alcune attività ha conosciuto Sir Ben Ainslie e Hannah Mills, velisti tra i più noti nel mondo sportivo. Infine ha indossato la muta per salire sul catamarano da regata: si sono sfidate in una gara amichevole le squadre della Gran Bretagna e della Nuova Zelanda.