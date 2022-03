Kate Middleton, i look del royal tour: dalla giacca da esploratrice all’abito di paillettes Durante il royal tour ai Caraibi abbiamo visto Kate Middleton in un’inedita versione “esploratrice”: nella giungla con giacca safari e pantaloni militari, prima di sfoggiare un look da gran sera.

A cura di Beatrice Manca

Il principe William e la moglie Kate Middleton sono impegnati nel primo royal tour dall'inizio della pandemia: in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta i Cambridge visiteranno una serie di Paesi in nome della Corona, dal Belize alle Bahamas. Il tour caraibico è anche l'occasione per Kate Middleton di sfoggiare look che difficilmente vedremmo a Londra: i primi abiti sono stati nel segno del blu, il colore della bandiera del Belize, mentre per il terzo giorno di tour abbiamo visto a Duchessa in un'inedita versione "esploratrice", con pantaloni militari e giacca safari. Spazio anche al glamour, ovviamente, con gli abiti da sera per i ricevimenti: ecco tutti i look della Duchessa.

Kate Middleton in versione esploratrice

La prima tappa del royal tour è in Belize: qui la coppia reale ha potuto visitare le antiche rovine Maya e il sito archeologico nel cuore della foresta. Il percorso ovviamente richiedeva un abbigliamento adatto: William e Kate hanno sfoggiato look casual "da esploratori" fatti da pantaloni con i tasconi, camicie in colori neutri e scarponcini tecnici.

William e Kate visitano un sito archeologico nella foresta

La Duchessa, in particolare, indossava un paio di pantaloni verde militare del brand G-Star Raw abbinati a una semplice t-shirt bianca John Lewis (sold out a tempo record!). Infine ha completato il look con una giacca color cachi del brand Scotch &Soda e un paio di occhiali da sole Ray-ban Wayfarer. Al termine dell'escursione ha cambiato le scarpe con un paio di comode Superga bianche.

Kate Middleton indossa una giacca Scotch&Soda

L'abito di paillettes rosa di Kate Middleton

La sera William e Kate hanno abbandonato gli abiti casual per partecipare a un ricevimento ufficiale: la coppia è stata ospite del Governatore e ha brindato in onore della regina Elisabetta. Per l'occasione Kate Middleton ha sfoggiato un abito colorato e glamour, un tripudio di paillettes e maxiruches.

Kate Middleton indossa un abito The Vampire’s Wife

Il vestito, firmato dal brand emergente The Vampire's Wife, spicca per un color fucsia acceso, una delle nuance di tendenza della Primavera 2022. La Duchessa ha completato il look con sandali argentati Jimmy Choo e una pochette ricamata Maya. Non ci sono dubbi: in qualsiasi versione Kate Middleton è l'essenza della regalità, sia che indossi le sneakers o l'abito da sera!