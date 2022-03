Kate Middleton riprende i royal tour dopo due anni: il significato degli abiti blu Il principe William e Kate Middleton sono partiti per i Caraibi: si tratta del primo royal tour dall’inizio della pandemia. La coppia è arrivata in Belize, dove ha sfoggiato look estivi e colorati.

Il principe William e Kate Middleton hanno lasciato Londra per i Caraibi: si tratta del primo royal tour da due anni a questa parte, cioé dall'inizio della pandemia. La coppia è arrivata in Belize, per poi proseguire visitando la Giamaica e le Bahamas: il viaggio fa parte delle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Non sono mancate le polemiche: alcune città hanno protestato per l'arrivo della famiglia reale, costringendoli a modificare l'itinerario. Nonostante ciò, Kate Middleton si conferma una regina di stile, capace di "parlare" anche con gli abiti.

Il tailleur blu di Kate Middleton

Il momento in cui i membri della royal family scendono dall'aereo è sempre tra i più importanti di un viaggio: Kate Middleton non ha perso l'occasione di colpire fotografi e semplici appassionati sfoggiando un tailleur in pizzo blu elettrico, firmato Jenny Packham, con scarpe coordinate. Il primo look del tour reale era completato da orecchini e collana di zaffiri: i gioielli sono stati rimodellati da una famosa parure di lady Diana, ricevuta in dono in occasione del suo matrimonio.

Kate Middleton in Jenny Packham

Kate Middleton anticipa l'estate con l'abito a fiori

I royal tour in località esotiche sono l'occasione per sfoggiare look che difficilmente la Duchessa potrebbe indossare a Londra: vestiti leggeri e floreali e sandali in corda. Durante la prima giornata passata in Belize Kate Middleton ha sfoggiato un abito estivo a fiori firmato Tory Burch, lungo fino al polpaccio, completato da un paio di zeppe di Stuart Weitzman. L'abito, dal valore di 495 euro, è già sold out praticamente ovunque. Anche questa volta la moglie del principe William ha scelto un abito blu elettrico, una sfumatura niente affatto casuale.

Kate Middleton in Tory Burch

Perché Kate Middleton indossa solo abiti blu

Da qualche tempo la Duchessa sembra avere una predilezione particolare per il blu zaffiro: aveva indossato un outfit interamente blu anche alla cerimonia del Commonwealth Day, in segno di solidarietà all'Ucraina in guerra. In questo caso però la scelta di Kate Middleton ha una motivazione diversa: il blu è il colore principale della bandiera del Belize. Spesso la Duchessa omaggia il Paese che visita con i suoi abiti: lo abbiamo visto anche durante la visita in Danimarca con la giacca rossa, per esempio. Anche la moda ha una sua geopolitica, e Kate Middleton è la massima esperta.