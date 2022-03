Kate Middleton al Commonwealth Day: gli orecchini nascondono un omaggio all’Ucraina Kate Middleton ha partecipato alla funzione del Commonwealth Day vestita di blu. Il colore richiama la bandiera dell’Ucraina, anche se è negli orecchini che è nascosto il vero omaggio al Paese in guerra.

A cura di Giusy Dente

n foto: Kate Middleton al Commonwealth Day

La regina Elisabetta quest'anno non ha preso parte alla funzione del Commonweath Day. L'assenza della sovrana è stata annunciata da Buckingham Palace e questo ha messo in allarme i sudditi, preoccupati per le sue condizioni si salute. La sovrana si è ripresa dal Covid ed è tornata ai suoi impegni. Si è anche fatta vedere in pubblico, ma evidentemente l'intenzione dello staff medico è quella di non affaticarla eccessivamente: è ancora un po' provata, ha difficoltà a stare a lungo in piedi e a camminare. Questa volta al suo posto in rappresentanza della famiglia reale c'erano all'Abbazia di Westminster sia Carlo e Camilla che William e Kate.

in foto: la royal family al Commonwealth Day

Elisabetta rinuncia al Commonwealth Day

Elisabetta II non ha preso parte alla funzione del Commonwealth Day. In compenso Buckingham Palace ha pubblicato su Instagram un breve video che mostra i 70 anni della regina al Commonwealth. Lei stessa ha voluto inviare un messaggio dal castello di Windsor (dove si è ormai stabilita) dicendosi al servizio del Paese per sempre. Per lei ci sono altri impegni in programma, a cui non intende affatto rinunciare. A fine marzo ci sarà la commemorazione dell'amato principe Filippo, venuto a mancare un anno fa alla soglia dei 100 anni. A giugno sono invece in programma i festeggiamenti del Giubileo di Platino, per onorare in grande stile i 70 anni sul regno d'Inghilterra.

in foto: Camilla e Kate al Commonwealth Day

Nel look di Kate Middleton l'omaggio all'Ucraina

Per l'occasione, la duchessa di Cornovaglia ha scelto un cappotto viola Fiona Clare e un cappello Philip Treacy dello stesso colore. La duchessa di Cambridge, invece, ha optato per il suo brand preferito: il cappotto blu royal, infatti, è di Catherine Walker, un modello monopetto con revers in velluto e gonna leggermente svasata. Lo ha abbinato a un cappello con fiocco dello stesso colore, clutch Celeste di Jimmy Choo, guanti e décolleté Malory di Rupert Sanderson.

in foto: William e Kate al Commonwealth Day

Kate Middleton ha poi completato il look con gioielli preziosi: collana e orecchini con zaffiri e diamanti. Questi ultimi, sono gli stessi indossati nel 2020, quando ha incontrato per la prima volta il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e sua moglie, la first lady Olena Zelenska a Bukingham Palace. La scelta dunque non è affatto casuale, così come il cappotto blu, colore presente nella bandiera ucraina e ripreso anche da William attraverso la cravatta. I gioielli sono un sottile messaggio a sostegno del Paese in guerra.