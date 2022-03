La regina Elisabetta lascia definitivamente Buckingham Palace: si trasferisce in un’altra residenza La regina Elisabetta avrebbe detto addio a Bukingham Palace, residenza simbolo della monarchia britannica. Il suo desiderio sarebbe restare al castello di Windsor, dove ha trascorso gli ultimi mesi di vita del principe Filippo.

A cura di Giusy Dente

Svolta storica, nella royal family. La regina, che ha vissuto sempre a Bukingham Palace, avrebbe deciso di lasciare la storica residenza e di trasferirsi altrove. La decisione arriva dopo mesi difficili, per la sovrana, che ha dovuto fronteggiare davvero molte difficoltà. Innanzitutto la pandemia, che l'ha costretta a stare lontana dai suoi cari e a rinunciare a tutti gli impegni pubblici. Sulla famiglia reale si è poi più volte abbattuta l'ombra del Covid: il virus ha colpito prima Carlo, poi Camilla e ultima proprio Elisabetta, guarita e già tornata al lavoro. Ma a metterla a dura prova più di tutto, è stata senza dubbio la morte dell'amato principe Filippo. La coppia, prima della scomparsa di lui, aveva vissuto proprio al castello di Windsor, dove pare che la 95enne voglia trascorrere anche gli anni a venire.

Cambio di residenza per Elisabetta

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la regina avrebbe deciso di eleggere il castello di Windsor a sua dimora permanente, abbandonando così per sempre Buckingham Palace. Qui è da molto tempo che non alloggia: si era trasferita a Windsor durante la pandemia, assieme al principe Filippo e lì è sempre rimasta, più o meno da marzo 2020 fino a oggi. La residenza del Berkshire è da lei molto amata, proprio per una questione affettiva. Qui potrebbe portare avanti tutti gli impegni in modo virtuale, senza doversi spostare fisicamente. Il destino di Buckingham Palace sarebbe dunque quello di accogliere Carlo e Camilla e di tornare a essere residenza ufficiale della monarchia quando salirà al trono il figlio di Elisabetta, ufficialmente primo in linea di successione.

la regina Elisabetta con il bastone di Filippo

Dopo i recenti problemi di salute di quest'ultima l'interesse del suo staff sarebbe quello di ridurre drasticamente i viaggi di lavoro. Già da tempo l'incontro settimanale con il primo ministro Boris Johnson avviene per telefono e non più di persona. Ma in programma ci sono alcuni eventi a cui pare che Elisabetta voglia assolutamente essere presente: il Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster (14 marzo), una funzione in memoria del principe Filippo (29 marzo) e i fatidici festeggiamenti per il Giubileo di platino (a giugno). I suoi sudditi non vedono l'ora di rivederla in pubblico.