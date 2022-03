La regina Elisabetta dopo il Covid: il significato dell’abito verde scelto per il ritorno al lavoro La regina Elisabetta, risultata positiva al Covid circa due settimane fa, II ha ripreso i suoi impegni pubblici, anche se solo virtualmente. Ha accolto degli ambasciatori in videochiamata, vestita di verde.

Ci troviamo in un momento storico delicato e difficile: subito dopo la pandemia è arrivata un'inaspettata guerra a sconvolgere il mondo intero. Il Covid è passato in secondo piano, rispetto a quanto sta succedendo tra Russia e Ucraina: l'attenzione internazionale è sulle sorti del conflitto, sulle sue implicazioni, che riguardano tutti noi. Ovviamente nel frattempo la vita scorre per quanto possibile nella normalità, seppur col faro sempre acceso sugli eventi. La regina Elisabetta non si è espressa in merito. Elisabetta II è ancora alle prese col Covid-19. È risultata positiva al test circa due settimane fa, ma fortunatamente solo con sintomi lievi, secondo quanto fatto sapere Buckingham Palace, che non ha poi fornito ulteriori aggiornamenti. La sovrana ovviamente non si vede da allora, per lo meno in pubblico. Ma proprio come aveva fatto durante il lockdown, in cui tutti gli impegni ufficiali erano stati sospesi, sta portando avanti il lavoro in smartworking.

Elisabetta II in videochiamata

Elisabetta II ha preso virtualmente parte alle riunioni con alcuni ambasciatori e sembra essersi lasciata il Covid alle spalle. La regina si è collegata in video dal Castello di Windsor, dove risiede attualmente, per ricevere gli ambasciatori di Andorra Carles Jordana Madero e Soraia Maria Valls Pinilla, giunti a Buckingham Palace. Ormai la regina è molto pratica di videocall, scoperte durante il lockdown. Si sono rivelate utilissime sia sul fonte personale che professionale.

Ne ha fatto largo uso per rimanere in contatto con la famiglia: per conoscere la piccola Lilibet Diana, per il tradizionale scambio di regali natalizi, ma anche per fare gli auguri alla nipote la principessa Eugenie di York. Ma si è avvalsa delle videochiamate anche per comunicare con lo staff e per questioni di lavoro, per esempio accogliere gli ambasciatori Gunn Kim e Markus Leitner giunti rispettivamente dalla Repubblica di Corea e dalla Svizzera.

Anche per gli ambasciatori giunti da Andorra ha scelto un'accoglienza virtuale, probabilmente per via delle sue condizioni di salute, che seppur buone sono da tutelare il più possibile. Per l'occasione la 95enne ha scelto un abito verde e ha aggiunto un collier di perle. Il colore è un invito alla speranza e si spera che sia davvero di buon auspicio, per la sua salute e per ciò che sta accadendo nel mondo.