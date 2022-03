La Regina Elisabetta è tornata alle sue attività, il Covid sembra ormai alle spalle La Regina Elisabetta sembra essersi lasciata il Covid alle spalle. La sovrana, infatti, ha ripreso le sue attività tra riunioni virtuali e incontri in presenza con la famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

La Regina Elisabetta sembra sia finalmente tornata alle sue attività, seppur virtuali, che attesterebbero una sua guarigione dal Covid-19, a cui era risultata positiva circa due settimane, nonostante le due dosi di vaccino e anche il booster. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, infatti, la sovrana ha presenziato ad alcune riunioni con alcuni ambasciatori, inoltre secondo alcune fonti avrebbe trascorso la scorsa domenica insieme alla sua famiglia nella dimora di Frogmore Cottage.

A distanza di poco più di una settimana dal test positivo al virus, la sovrana inglese si sarebbe gettata alle spalle anche il Covid, dal momento che fin da subito ha manifestato sintomi lievi come un "fastidioso raffreddore" e raucedine, ma nulla di preoccupante e che non sia stato risolto col passare dei giorni, come ha rivelato una fonte del DailyMail. Per evitare di stancarsi e sforzarsi più del dovuto, quindi, erano stati annullati gli incontri, seppur in videocall, tra le chiamate è arrivata anche quella di Boris Johnson, il primo ministro britannico che, solitamente, si reca a palazzo reale per incontrare la regina, ma stavolta la chiacchierata è avvenuta a distanza. Anche un evento diplomatico che si sarebbe dovuto tenere in presenza è stato poi rinviato, non soltanto per questioni sanitarie, ma anche a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

La Regina, quindi, per festeggiare la fine del suo isolamento avrebbe deciso di trascorrere una giornata insieme ad alcuni membri della Royal Family, a poche miglia dal castello di Windsor, raggiungendo il nipote William con la moglie Kate Middleton e i bambini a Frogmore Cottage. Alcune fonti, poi, avrebbero affermato che sia stata proprio la sovrana a mettersi alla guida dell'auto per raggiungere la dimora. Alla festicciola in suo onore non ha presenziato Eugenie di York, ma solamente la sorella Beatrice, un piccolo ritrovo per riabbracciare la sovrana dopo un momento di tensione.