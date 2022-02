Come sta la Regina Elisabetta positiva al Covid, ha sintomi lievi La Regina Elisabetta positiva al Covid non presenta sintomi allarmanti, dall’Inghilterra fanno sapere che si tratta di raffreddore. Il figlio Carlo potrebbe averla contagiata.

La Regina Elisabetta è risultata positiva al Coronavirus ma per fortuna i sintomi sono lievi. Ieri, domenica 20 febbraio, è giunta la notizia da Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale. La Sovrana, che ad aprile compirà 96 anni, ora sta ricevendo assistenza medica e seguirà le linee guida indicate. Vaccinata con tre dosi anti Covid, era stata in contatto con il figlio maggiore, il Principe Carlo, anche lui positivo per la seconda volta.

Come sta la Regina Elisabetta

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta non sembrano essere allarmanti. Secondo quanto fa sapere il portale inglese The Guardian, la Sovrana ha sintomi lievi simili al raffreddore e sta continuando a svolgere i compiti ‘leggeri' in questi giorni di malattia. Il suo medico, Sir Huw Thomas, è a sua disposizione e si sta prendendo cura della sua salute. La Regina, che il 21 aprile compirà 96 anni, prima di contrarre il Coronavirus ha avuto le tre dosi di vaccino.

Chi ha contagiato la Regina

La Regina pochi giorni prima che il figlio maggiore, il Principe Carlo, risultasse positivo al Covid era stata a stretto contatto con lui. Anche Camilla di Cornovaglia, circa una settimana fa, scrivevano da Clarence House, aveva contratto il virus e si trovava in auto isolamento. Numerosi però sono stati anche i casi di positività segnalati al Castello di Windsor. Non si sa dunque, con certezza, chi abbia potuto contagiare la Sovrana, prossima a compiere 96 anni.

Gli auguri di pronta guarigione da Boris Johnson

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, non appena appresa la positività al Covid della Regina Elisabetta ha aggiornato il suo profilo Twitter per farle gli auguri di una pronta guarigione.