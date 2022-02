Camilla di Cornovaglia positiva al Covid dopo il contagio del marito Carlo d’Inghilterra Camilla di Cornovaglia è risultata positiva al Covid dopo il contagio del marito, il Principe Carlo d’Inghilterra, che ha contratto il virus per la seconda volta.

A cura di Gaia Martino

Dopo il Principe Carlo d'Inghilterra, anche la moglie Camilla di Cornovaglia è risultata positiva al Coronavirus. L'annuncio, arrivato da Clarence House tramite una nota, potrebbe alimentare preoccupazioni sulla salute della Regina Elisabetta che era in contatto con il figlio due giorni prima che scoprisse di essere stato contagiato per la seconda volta. Aveva contratto il virus già nel marzo 2020 ed aveva accusato i sintomi tipici della malattia: dopo le tre dosi di vaccino, il Covid l'ha colpito nuovamente. Da Buckingham Palace non arrivano dettagli, se non che ora anche la prossima regina consorte della Royal Family è in auto isolamento.

L'annuncio della positività al Covid di Camilla di Cornovaglia

La duchessa di Cornovaglia, prossima regina consorte quando il marito Carlo salirà sul trono, è risultata positiva al Covid. A dare la notizia è Clarence House, fa sapere l'ANSA, con una nota: i due membri della Royal Family ora sono in auto isolamento. Non trapelano dettagli sul loro contagio e per questo motivo non si conoscono informazioni riguardo le loro condizioni di salute. Lo scorso 10 febbraio, quando è stata annunciata la positività del Principe attraverso un annuncio su Twitter, la duchessa di Cornovaglia, vista la sua negatività, aveva svolto regolarmente i suoi impegni.

La Regina Elisabetta ha avuto un contatto con il figlio Carlo

Non trapelano informazioni sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta che ha incontrato il primogenito 48 ore prima che si scoprisse la sua positività: il principe Carlo si era recato lo scorso martedì al Castello di Windsor per effettuare un'investitura a suo nome. Buckingham Palace, si legge su The Guardian, ha dichiarato giovedì che la regina non aveva alcun sintomo ma si è rifiutata di confermare l'esito del tampone, se positivo o negativo, chiedendo privacy sulla sua cartella medica.