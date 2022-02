Camilla diventerà regina consorte: qual è la corona che potrebbe indossare quando Carlo sarà re Camilla Parker Bowls diventerà regina consorte quando Carlo salirà sul trono. Sarà al suo fianco durante la cerimonia di incoronazione e, stando alle indiscrezioni, potrebbe sfoggiare una delle corone più preziose e simboliche della Royal Family.

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles può essere finalmente chiamata principessa del Galles, titolo che ha acquisito nel 2005, l'anno del matrimonio con il principe Carlo, ma che non ha mai usato per non urtare la sensibilità dei britannici dopo la morte di Lady Diana. Fino ad oggi era sempre stata semplicemente Duchessa di Cornovaglia ma, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, è stata la regina stessa a cambiare le carte in tavola: ha annunciato che, nel momento in cui il suo primogenito diventerà re, lei otterrà il titolo di regina consorte. Cosa implicherà la cosa in fatto di stile? La cosa certa al momento è che Camilla potrebbe presto avere accesso ad alcuni gioielli preziosi e simbolici della collezione reale.

Camilla indosserà i preziosi della regina madre

Nel momento in cui salirà sul trono, il principe Carlo verrà accompagnato dalla regina consorte alla cerimonia di incoronazione. Cosa indosserà Queen Camilla per l'evento che passerà alla storia? Stando alle indiscrezioni, avrà la possibilità di sfoggiare una delle corone appartenute alla regina madre, per la precisione quella che quest'ultima portava nel 1937 quando il marito Giorgio VI venne nominato re. Al di là del suo significato simbolico, la corona ha un valore inestimabile: è in platino, è decorata con 2.800 diamanti e con una appariscente croce che custodisce il famoso Koh-i-Noor da 105 carati. Al momento, però, Camilla si "accontenta" delle semplici tiare, la sua preferita è la Honeycomb tiara a forma di nido d’ape di Boucheron, da qualche anno a questa parte modificata da Cartier con l'aggiunta di qualche diamante (il suo valore sarebbe di circa 3 milioni di sterline).

I gioielli reali indossati da Camilla

Camilla non ha mai fatto particolare scalpore con i suoi look, è sempre rimasta sobria e formale tra completi monocromatici e bon-ton. L'obiettivo? Non "rubare la scena" al marito Carlo o, peggio, fare concorrenza alla compianta principessa Diana. La cosa che in pochi sanno è che ha già indossato alcuni preziosissimi gioielli della Royal Family dopo il matrimonio e a concederglielo è stata la regina Elisabetta II. I più scintillanti? Una spilla celeste appartenuta alla regina Vittoria e sfoggiata durante la prima di No Time To Die e alcuni preziosi della regina madre, dal cardo di diamanti a forma del fiore nazionale della Scozia alla spilla Art Déco di diamanti, onice e cristallo. Insomma, Camilla ha spesso attinto dalla collezione reale ma presto potrebbe indossare anche l'ambita corona: in quante non vedono l'ora di vederla in versione regina?