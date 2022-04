Camilla Parker Bowls, prime prove da regina: alla messa di Pasqua indossa le scarpe griffate e iconiche La regina Elisabetta II ha dovuto rinunciare alla messa del giovedì santo ma a sostituirla sono arrivati Carlo e Camilla. Quest’ultima ha fatto le sue prime prove da regina e non ha rinunciato allo stile: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II non è ancora tornata in forma smagliante dopo il Covid ed è per questo che ha annullato la maggior parte degli eventi ufficiali che aveva in programma. Sono stati i medici a consigliarglielo, così da metterla nelle condizioni di arrivare prontissima e pimpante ai festeggiamenti per il Giubileo di platino che si terranno il prossimo giugno. Ha rinunciato anche alla tradizionale messa di Pasqua che si è tenuta ieri, il giovedì santo, alla St. George Chapel a Windsor, ma ha trovato dei "sostituti" di tutto rispetto: il principe Carlo e sua moglie Camilla Parker Bowls. Per le sue prime prove da regina quest'ultima ha puntato tutto su un look colorato e dai dettagli griffati.

Carlo e Camilla hanno preso il posto della regina Elisabetta II

Ieri per Camilla è stata una giornata davvero speciale: insieme al marito Carlo ha partecipato al suo primo Royal Maundy Service, ovvero la cerimonia del giovedì santo, alla quale la Royal Family è particolarmente legata, visto che è tra le più antiche della chiesa d'Inghilterra. Prima d'ora la regina se l'era persa solo altre quattro volte ma per fortuna in quest'occasione ha potuto affidarsi a coloro che prenderanno il suo posto quando non sarà più sul trono, i Duchi di Cornovaglia. Per loro è stata la prima volta nei panni di re e regina consorte e, a giudicare dal risultato, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ricoprire l'incarico.

Carlo e Camilla alla messa di Pasqua

Il look bianco e blu di Camilla

Per la sua prima messa del giovedì santo Camilla ha puntato tutto su un look bon-ton in pieno stile britannico. Ha infatti sfoggiato un lungo cappotto a righe bianche e blu verticali, lo ha abbinato all'abito al ginocchio in tinta che si intravedeva appena attraverso la scollatura. Il tutto è stato firmato da Bruce Oldfield, uno dei sarti più amati da Lady Diana. La Duchessa ha poi completato il tutto con dei fili di perle, un cappello a tesa larga di Philip Treacy e due accessori Chanel, la borsa e le scarpe. La bag ha i doppi manici e la zip, mentre le calzature sono i classici décolleté bicolor della Maison, un modello iconico diventato ormai leggendario. Insomma, in fatto di stile Camilla ha superato a pieni voti la sua prima prova da regina.

