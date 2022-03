Camilla Parker Bowls in viola al Commonweath Day: il look bon-ton è un omaggio alla regina Elisabetta Ieri in Inghilterra è stato celebrato il Commonwealth Day e i Royals si sono riuniti nell’Abbazia di Westminster. Ad attirare i riflettori è stata la futura regina consorte Camilla Parker Bowls, che col suo look viola ha reso omaggio alla regina Elisabetta II (purtroppo assente).

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si è tenuta a Londra la tradizionale funzione del Commonweath Day, in occasione della quale la Royal Family inglese si è riunita nell'Abbazia di Westminster. La grande assente di quest'anno è stata la regina Elisabetta II che, dopo essere guarita dal Covid-19 e aver annunciato di non tornare più a Buckingham Palace, ha pensato bene di lasciarsi sostituire da Carlo, Camilla, William e Kate. Ad attirare le attenzioni dei media non potevano che essere le due future regine consorti: se la Middleton ha reso omaggio all'Ucraina con un paio di orecchini, la Parker Bowles ha preferito "rimanere in famiglia" ricordando la sovrana con la sua scelta di stile.

Il look viola di Camilla Parker Bowls

Il Commonwealth Day è una ricorrenza a cui i Windsor sono particolarmente legati ed è per questo che tutti i rappresentati della famiglia hanno dato il meglio di loro in fatto di look. Camilla, in particolare, ha dimostrato di essere una futura regina consorte attenta e bon-ton con un look impeccabile. Ha sfoggiato un cappottino viola lungo fino alle caviglie in pieno stile Royals, lo ha arricchito con una spilla di cristalli attaccata al bavero e con un cappellino in tinta dallo stile tipicamente britannico. Sciarpa viola, guanti di pelle e stivali abbinati: la moglie di Carlo ha rispettato tutte le regole dell'etichetta.

Camilla al Commonwealth Day 2022

Perché Camilla ha voluto "imitare" la regina

La cosa che in pochi hanno notato è che la scelta di stile della Duchessa di Cornovaglia è stata tutt'altro che casuale. Con il coat dress viola Camilla ha reso omaggio alla regina Elisabetta II, che nel 2019 proprio per il Commonwealth Day aveva puntato sulla stessa nuance con tanto di cappellino in tinta. L'obiettivo della moglie di Carlo era assicurarsi che lo stile inconfondibile e rock della sovrana riuscisse a essere presente all'evento nonostante l'assenza fisica. Perché in occasione di appuntamenti simili i reali scelgono dei look monocromatici e vitaminici? Indossare un unico colore accattivante li rende ben distinguibili tra la folla.