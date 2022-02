Camilla sarà la regina consorte: la reazione di William e il silenzio di Harry La Regina Elisabetta II ha annunciato che Camilla diventerà regina consorte, quando Carlo sarà re. Fonti vicine a palazzo, hanno svelato quale sarebbe stata la reazione di William ed Harry.

A cura di Daniela Seclì

In occasione del Giubileo di Platino del suo regno, la Regina Elisabetta II ha fatto un importante annuncio. La sovrana, infatti, ha comunicato che quando Carlo diventerà re, Camilla riceverà il titolo di regina consorte: "Quando mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio".

William sarebbe favorevole

Il Daily Mail, avvalendosi di alcune fonti vicine alla famiglia reale, ha tentato di ricostruire le reazioni di William ed Harry dopo l'annuncio fatto dalla Regina Elisabetta II. Secondo quanto riportato, il primogenito di Carlo e Diana, sarebbe d'accordo con la nonna e dunque "favorevole" a dare a Camilla il titolo di regina consorte. Il Duca di Cambridge sarebbe "rispettoso" della decisione di Elisabetta II:

"William e Camilla all'inizio non hanno avuto una relazione facile e non è migliorata neanche nei primi anni del matrimonio con Carlo, ma William riconosce il ruolo di Camilla nella vita di suo padre e nel futuro della monarchia. Vede che Camilla ha reso felice suo padre".

Un'altra fonte ha fatto sapere che nonostante William non abbia preso parte al processo decisionale che ha condotto poi a quell'annuncio, aveva avuto modo di discutere la questione in precedenza con Carlo e aveva dato la sua benedizione. La fonte ha concluso:

"La relazione di William con suo padre oggi è la migliore che ci sia mai stata. Non è particolarmente vicino alla sua matrigna, ma vanno comunque d'accordo. E poi rispetta sua nonna e il suo giudizio più di qualunque cosa al mondo. Se va bene per lei, andrà bene anche per lui".

Il silenzio di Harry

Nessuna notizia su come Harry abbia accolto l'annuncio della Regina Elisabetta II. Sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, al momento il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe scelto la linea del silenzio. In effetti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica a riguardo. Né ha commentato sui social la decisione presa dalla sovrana.