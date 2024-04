Perché la Regina Madre ha lasciato in eredità molti più soldi a Harry rispetto a William

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

William, Harry e la Regina Madre

Dopo la morte della Regina Madre, Elisabetta, Harry avrebbe ereditato più denaro di William. La madre della Regina Elisabetta II è morta ventidue anni fa, il 30 marzo 2002, all'età di 101 anni. In questi giorni è stato celebrato l'anniversario della scomparsa. Così, il Mirror ha pensato di riportare a galla un dettaglio delle sue volontà. Molto prima di morire, infatti, la Regina Madre avrebbe predisposto tutto per garantire la sicurezza economica ai suoi pronipoti, tra cui William e Harry.

Harry ha ereditato più soldi di William

Secondo quanto riporta il Mirror, Elisabetta, la Regina Madre avrebbe destinato una grossa somma di denaro a un fondo fiduciario per tutti i suoi pronipoti. Ai fratelli William e Harry sarebbero stati destinati 14 milioni di sterline da dividere, ma la somma destinata a Harry sarebbe stata superiore a quella pensata per William. La decisione presa da Elisabetta non era di certo dovuta a una preferenza nei confronti del Duca di Sussex. La bisnonna di William e Harry è stata solo lungimirante. Ha suddiviso le somme in base al futuro che attendeva i due fratelli e alla consapevolezza che William, un giorno, avrebbe ereditato il trono in quanto primogenito di Carlo.

La Regina Madre ha diviso i suoi soldi pensando al futuro dei pronipoti

William, Harry e Carlo con la Regina Madre

La Regina Madre sapeva bene che, una volta morta sua figlia – la Regina Elisabetta II – Carlo sarebbe diventato Re, mentre William avrebbe ottenuto il titolo di Principe di Galles. Una volta ottenuto questo titolo, sarebbe entrato in possesso del Ducato di Cornovaglia, un insieme di proprietà che garantiscono una considerevole rendita annuale, in grado di provvedere al sostentamento del principe e della sua famiglia. Privilegio che a Harry non sarebbe spettato.

Con l'eredità della madre Lady Diana, Harry ha costruito la sua vita in America

Harry, per costruire la sua nuova vita in America insieme a Meghan Markle, ha potuto contare sia sul denaro ricevuto dalla bisnonna che sull'eredità avuta dalla madre Diana Spencer. La principessa ha lasciato ai figli circa 13 milioni di sterline, diventati circa 9 milioni dopo la tassazione. Grazie ad investimenti andati a buon fine, la cifra è arrivata a 20 milioni. I figli, William e Harry sono entrati in possesso dei soldi una volta compiuti 20 anni.