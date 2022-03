Il Principe Harry e William ancora distanti, il rapporto rotto dopo l’intervista di Oprah un anno fa Ancora tensioni in casa Windsor a un anno dall’intervista di Oprah Winfrey tra i fratelli Harry e William, il loro rapporto non è ancora recuperato. Il Principe Harry ha contatti solo con il padre Carlo.

A cura di Gaia Martino

Un anno dopo l'intervista-terremoto del principe Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey, spuntano aggiornamenti riguardo le verità e i rapporti al Palazzo Reale. La Royal Family non prese bene le dichiarazioni rilasciate dalla coppia di coniugi che si lasciarono andare a confessioni molto intime sulla famiglia, l'accusa più pesante fu quella di razzismo. Neanche la morte del nonno, il Principe Filippo, riunì Harry con il fratello William i quali, al funerale, si resero protagonisti di una lite furiosa. I nervi tesi con il trascorrere del tempo hanno acceso ancora di più la scintilla e una fonte a The Telegraph fa sapere che la relazione tra i due non si è mai più ripresa dopo l'intervista.

Il rapporto tra Harry e William oggi

Si pensa che oggi il Principe Carlo e suo figlio Harry abbiano contatti regolari, si legge su The Telegraph, mentre il rapporto tra i fratelli non è per nulla recuperato. Dopo l'intervista bomba con Oprah Winfrey, Harry e William non avrebbero mai trovato un punto d'accordo. “Come ha sempre detto la regina, rimangono membri della famiglia molto amati, ma non è stato facile. È già abbastanza difficile per qualsiasi famiglia andare d'accordo, ma quando dettagli così intimi vengono resi pubblici in TV in prima serata? È difficile rimettere quel genio nella bottiglia" sono le parole di una fonte rivelate al sito inglese.

William non si fiderebbe più del fratello

William, a quanto pare, trova impossibile fidarsi di suo fratello dopo le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey, nonostante sia trascorso un anno la ferita è ancora aperta. Eppure all'inaugurazione della statua della mamma Diana sembravano sereni, passeggiavano vicini, ma la stampa britannica poche ore dopo era sicura che entrambi avevano recitato una parte per assicurarsi che la giornata passasse senza intoppi. Ed infatti così fu. Al centro della sfiducia cronica del figlio maggiore del Principe Carlo ci sarebbe l'accusa di razzismo fatta nell'intervista, come ha rivelato una fonte vicina alla Royal Family al Mirror, e fu lui a esporsi in prima persona non appena furono pubbliche quelle parole: "Non siamo per niente una famiglia razzista, non ho ancora parlato con Harry ma lo farò". Ad iniziò giugno con ogni probabilità si rivedranno, sono in programma i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Troveranno forse in quella occasione un chiarimento?