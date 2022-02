Charlene Di Monaco rompe il silenzio, sarà la protagonista di un fumetto manga Dopo due mesi di silenzio, la principessa Charlene di Monaco è uscita allo scoperto. Dalla clinica in Svizzera in cui si trova ha rilasciato un’intervista a Le Parisien parlando dei progetti per il futuro, ma senza menzionare le sue condizioni di salute e il marito, il principe Alberto.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo quasi due mesi, Charlene di Monaco ha rotto il silenzio. Dalla clinica in Svizzera in cui si trova, la principessa ha concesso un'intervista al quotidiano Le Parisen, parlando con entusiasmo dei suoi progetti per il futuro: diventerà l'eroina di un manga giapponese. Delle sue condizioni di salute e del marito Alberto, però, nessuna parola.

La principessa Charlene protagonista di un manga giapponese

Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica di riabilitazione in Svizzera in seguito a quanto successo durante il lungo periodo trascorso in Sudafrica. Ormai sono quasi due mesi che non rientra nel Principato e che non abbraccia i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontana anche in occasione delle festività natalizie.

Ora la principessa è uscita allo scoperto e ha raccontato con gioia il prossimo progetto in cui sarà coinvolta: diventerà la protagonista del fumetto Blitz, scritto da Cedric Biscay, in uscita il 25 febbraio e incentrato sul gioco degli scacchi. Un'avventura nuova, che ha descritto così: "Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L'idea di partecipare mi è sempre piaciuta".

Nessuna dichiarazione sul marito

Anche se la sua intervista ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi, che ormai da due mesi non avevano più sue notizie, ha lasciato comunque un alone di mistero e sollevato qualche dubbio. Tra le pagine de Le Parisien, Charlene di Moanco non ha detto nulla a proposito delle sue condizioni di salute: come sta ora? Quanto tempo dovrà rimanere ancora lì? Tutte domande che ad oggi non hanno una risposta, così come quelle sul principe Alberto. Nelle sue dichiarazioni, infatti, la principessa non l'ha mai menzionato, nemmeno per rivolgergli un saluto o una dedica. Perchè?