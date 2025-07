Stuart Fails to Save the Universe, trama e cast della serie spin off di The Big Bang Theory: tutto inizia da Sheldon e Leonard

Buone notizie per chi ha amato l'universo di The Big Bang Theory. Lo spin-off Stuart Fails to Save the Universe si farà. HBO Max ha richiesto la realizzazione della prima stagione. Al centro della serie ci sarà il personaggio di Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti interpretato dall'attore Kevin Sussman. Non mancheranno altri ritorni.

Stuart Fails to Save the Universe, la trama dello spin-off di The Big Bang Theory

Trova oggi conferma, dunque, una notizia di cui si parla ormai dal 2023. Variety ha svelato i dettagli della trama di questo nuovo progetto targato HBO Max. Vediamo di cosa parlerà la trama. Stuart Bloom rompe un dispositivo che è stato costruito da Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter e così causa un evento apocalittico. Il proprietario del negozio di fumetti si vede costretto a impegnarsi per ripristinare la realtà. Ad aiutarlo in questa impresa ci saranno tre personaggi legati a Big Bang Theory: la fidanzata Denise, il fisico quantistico Barry Kripke e il geologo Bert. Nel corso delle puntate, incontreranno "versioni di universi alternativi" dei personaggi protagonisti della serie dei record.

Il cast della serie con Kevin Sussman

Nel cast della serie Stuart Fails to Save the Universe ritroveremo, dunque, Kevin Sussman, che nella serie The Big Bang Theory interpreta Stuart Bloom. Ma anche Lauren Lapkus, che torna a interpretare Denise. Brian Posehn interpreterà il geologo Bert mentre John Ross Bowie tornerà nei panni di Barry Kripke. La serie sarà scritta da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady. Quest'ultimo ha dichiarato:

Leggi anche The Bear non si ferma: la serie con Jeremy Allen White rinnovata per una quinta stagione

Inserire i personaggi che abbiamo amato nella serie The Big Bang Theory in una complessa storia di fantascienza con il tipo di mitologia che quei personaggi amano, mantenendo al contempo gli elementi comici, è incredibilmente gratificante.

Al momento non è dato sapere chi tornerà tra i protagonisti della serie originale, ma di certo gli sceneggiatori faranno il possibile per riportare sullo schermo Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny); Simon Helberg (Howard Wolowitz); Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) e Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler).