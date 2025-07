video suggerito

The Bear non si ferma: la serie con Jeremy Allen White rinnovata per una quinta stagione The Bear rinnovata per la quinta stagione: la serie FX con Jeremy Allen White tornerà nel 2026, in Italia ancora su Disney+ con tutti gli episodi.

Il fenomeno di FX continua la sua corsa verso il successo. A pochi giorni dal debutto della quarta stagione, la rete ha ufficialmente rinnovato The Bear per una quinta stagione, confermando che l'universo creato da Christopher Storer continuerà ad essere la serie di cui tutti parlano anche nel 2026. L'annuncio è arrivato direttamente da John Landgraf, Chairman di FX, che ha voluto sottolineare come la serie continui a essere tra le preferite dai fan globali.

La ricetta del successo continua

La nuova stagione vedrà ancora una volta Jeremy Allen White nei panni di Carmy, affiancato da Ayo Edebiri (Sydney Adamu) e Ebon Moss-Bachrach (Richie Jerimovich). Il trio protagonista dovrà affrontare sfide inedite, spingendo il ristorante The Bear verso nuovi traguardi di eccellenza. I numeri di The Bear parlano chiaro: 11 Emmy Award per la seconda stagione e il record per il maggior numero di vittorie in un singolo anno per una serie comedy. Ma non è tutto: la serie ha ricevuto riconoscimenti dai Golden Globe ai Screen Actors Guild Award, passando per i Peabody Award e i Critics Choice Award. Un successo trasversale che ha coinvolto ogni aspetto della produzione, dalla recitazione alla regia, dalla sceneggiatura al montaggio.

Dove guardare The Bear

Tutte le stagioni, compresa la quarta appena rilasciata, sono ora disponibili su Disney+. In Italia, la quarta stagione ha debuttato il 26 giugno con tutti i 10 episod. La strategia di rilascio completo degli episodi ha permesso ai fan di immergersi completamente nell'evoluzione dei personaggi, seguendo senza interruzioni il percorso di crescita professionale e personale del team del ristorante. La conferma del rinnovo arriva come una garanzia per i fan: The Bear continuerà a servire quella miscela unica di tensione, umorismo e umanità che lo ha reso uno dei fenomeni televisivi più significativi degli ultimi anni.