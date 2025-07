Cancellato il Late Show di Stephen Colbert: “A maggio l’ultima puntata”. L’ombra di Trump dietro la chiusura

La CBS ha deciso di cancellare il Late Show con Stephen Colbert, ai saluti dopo undici anni. Raccolse l’eredità di David Letterman: “Dal prossimo maggio, non ci sarà nessuno al mio posto. Questo programma semplicemente non ci sarà più”.

La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la CBS ha deciso che metterà fine al Late Show di Stephen Colbert dopo la prossima stagione televisiva. L'annuncio è stato dato in diretta dallo stesso anchorman, che undici anni fa sostituì David Letterman: "Lo appreso ieri sera. A maggio ci saranno le ultime puntate del Late Show. Vuol dire che nessuno prenderà il mio posto, semplicemente questo show non esisterà più". È una notizia che segna la fine di decenni di programmazione per un programma storico, che la CBS strappò alla NBC nel 1993.

L'annuncio di Stephe Colbert

La notizia è stata comunicata a Colbert mercoledì sera. Il conduttore ha informato il pubblico durante le riprese dello show di giovedì con il suo caratteristico umorismo: "È un lavoro fantastico. Vorrei che lo stesse prendendo qualcun altro", ringraziando i dirigenti CBS e i circa 200 membri dello staff che lavorano al programma. "Consideriamo Stephen Colbert insostituibile e ritireremo definitivamente il franchise del Late Show" nel maggio 2026, hanno dichiarato i dirigenti CBS in una nota ufficiale. "Siamo orgogliosi che Stephen abbia scelto CBS come casa. Lui e il programma saranno ricordati nel pantheon dei grandi che hanno onorato la televisione notturna. Questa è una decisione puramente finanziaria in un contesto difficile per il late night. Non è legata in alcun modo alle performance del programma, ai contenuti o ad altre questioni riguardanti Paramount".

Le reazioni del pubblico e i sospetti politici

Il pubblico in studio ha accolto l'annuncio con i fischi. "Sì, condivido i vostri sentimenti", ha risposto Colbert. "Non è solo la fine del nostro show, ma la fine del Late Show su CBS. Non verrò sostituito. Tutto questo semplicemente scomparirà". E intanto ci sono sospetti politici dietro la chiusura dello show. Negli Stati Uniti, infatti, si ipotizza che i dirigenti di Skydance Media, che stanno per acquisire la società Paramount Global che detiene i diritti dello show, siano vicini alle posizioni di Donald Trump, per anni sbeffeggiato da Colbert. È vero, però, che la CBS stava già ridimensionando tutto il suo palinsesto notturno per problemi economici. È tutto il settore del late show è in declino.