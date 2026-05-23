Trump posta un video AI mentre getta Stephen Colbert nel cassonetto dopo l’ultima puntata del Late Show

Trump pubblica su Truth e sugli account ufficiali della Casa Bianca un video AI nel quale getta Colbert in un cassonetto, il giorno dopo l’ultima puntata del Late Show: “Avresti potuto prendere qualsiasi persona dalla strada e avrebbe fatto meglio di questo idiota totale. Grazie a Dio se n’è finalmente andato”.

Due giorni fa c'è stata l'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert. La trasmissione è stata ufficialmente chiusa per gli ascolti bassi ma è arcinota la polemica politica tra Donald Trump e il conduttore. Così, dopo aver celebrato la fine dello show con un messaggio al vetriolo su Truth e su X (Avresti potuto prendere qualsiasi persona dalla strada e avrebbe fatto meglio di questo coglione totale!, aveve scritto il Presidente degli Stati Uniti d'America), Trump riesce nell'impresa di buttare letteralmente nella spazzatura Colbert con un video in AI.

Il video pubblicato anche dall'account della Casa Bianca

Il video è stato pubblicato anche dall'account della Casa Bianca, non solo da quello personale di Donald Trump. Inequivocabile la didascalia: "Bye-bye!".

"Un totale idiota senza talento, senza ascolti, senza vita"

Già nella notte dell'ultima puntata, giovedì, Trump aveva scritto su Truth Social che Colbert era "un totale idiota" con "nessun talento, nessun rating, nessuna vita", concludendo con un lapidario "meno male che se n'è finalmente andato". Il video del cassonetto è arrivato il giorno dopo, come sigillo.

Colbert è finalmente fuori dalla CBS. È incredibile che sia durato così a lungo. Niente talento, niente ascolti, niente vita. È stato come una persona morta. Avresti potuto prendere qualsiasi persona dalla strada e avrebbe fatto meglio di questo coglione totale. Grazie a Dio se n'è finalmente andato.

La CBS aveva annunciato la cancellazione del programma lo scorso luglio, definendola una scelta "puramente finanziaria in un contesto difficile per il late night", senza legami con i contenuti o le performance dello show. La tempistica, però, aveva alimentato più di un sospetto: la cancellazione era arrivata pochi giorni dopo che Colbert aveva attaccato in diretta la casa madre Paramount per aver accettato un accordo da 16 milioni di dollari con Trump. Colbert aveva definito il pagamento "una tangente bella e buona".

L'ultima puntata: 6,74 milioni di spettatori e Paul McCartney

Al netto della polemica politica, il finale del Late Show ha consegnato a Colbert il record personale: 6,74 milioni di spettatori, il dato più alto in undici anni di conduzione. La media della stagione finale si era assestata su 2,7 milioni.