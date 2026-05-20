Vittorio Brumotti su Antonio Ricci: “A Striscia ci siamo scornati, il suo obbiettivo era far parlare”

Dopo l’addio a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha parlato del rapporto con Antonio Ricci, ‘padre’ del tg satirico: “Ci siamo scornati un milione di volte, il suo obbiettivo era far parlare. Ha affrontato sempre troppe tematiche politiche”.

Vittorio Brumotti ha detto addio a Striscia La Notizia dopo 17 anni. Il noto inviato e biker ha parlato per la prima volta del rapporto con Antonio Ricci, ‘padre' del noto tg satirico di Canale 5. Dopo anni legato a Mediaset, di recente è passato in Rai ed è stato scelto come inviato de La Volta Buona durante la settimana di Sanremo.

Ospite di Pulp Podcast, Brumotti ha parlato con Fedez e Mr.Marra di Striscia la Notizia e di come il programma sia cambiato negli anni, dagli inviati che ne hanno fatto parte agli ascolti, oltre che all'orario di messa in onda. Il rapper ha parlato di Antonio Ricci, "padre di Striscia", condividendo una riflessione su di lui: "Forse chi ha reso grande Striscia poi l'ha anche fatta tramontare, perché l'ha usata per scopi personali perdendo il senso del programma".

L'ex inviato, dopo 17 anni, ha parlato del loro rapporto: "Con lui mi sono scornato un milione di volte. Il suo obbiettivo era far parlare". Brumotti ha spiegato di essere stato lui a voler inserire nel programma "la rubrica dello spaccio": "L'ho voluta a tutti i costi io. Lui una volta mi ha bloccato per 10 mesi. Una critica che gli faccio è aver affrontato sempre troppe tematiche di politica, che è divisiva".