La regina Elisabetta torna in pubblico con il bastone, ma fa a meno della sedia a rotelle La sovrana 95enne ha messo a tacere ancora una volta le voci sul suo stato di salute, presentandosi alla cerimonia in ricordo del principe Filippo con l’aiuto di un bastone, ma senza sedia a rotelle. Era la sua prima apparizione pubblica dopo la guarigione dal Covid.

A cura di Giulia Turco

La regina Elisabetta nell’Abbazia di Westminster durante la cerimonia in omaggio al principe Filippo. Foto Getty.

Queen Elizabeth ha presenziato al memoriale del principe Filippo in piedi sulle sue gambe, con l’ausilio di un bastone da passeggio. Si tratta della prima apparizione pubblica negli ultimi 5 mesi per la sovrana 95enne che aveva rifiutato categoricamente l’idea di presentarsi all’evento su una sedia a rotelle, nonostante voci sempre più insistenti da Buckingham Palace parlassero di condizioni di salute non favorevoli per la regina. “Sta annullando una serie di eventi per non farsi vedere in sedia a rotelle”. Nient’affatto, Elizabeth pochi giorni fa è apparsa con un sorriso raggiante rassicurando sul suo stato di salute e dimostrando che dopo la guarigione dal Covid ha ripreso a pieno i suoi impegni pubblici.

Perché la regina ha rifiutato la sedia a rotelle

La matriarca è stata scortata alla cerimonia dal figlio, il principe Andrea. Insieme sono entrati nell’Abbazia di Wesminster, come testimoniano le foto divulgate dai media britannici, che hanno immortalato Elisabetta mentre si serviva del solo aiuto di un bastone. “Non voleva essere su una sedia a rotelle perché vuole apparire dignitosa e non vuole essere guardata come se fosse davvero anziana, nonostante la sua età”, ha spiegato la biografa Angela Levin a Sky News. “È molto importante per lei apparire”. Alla cerimonia, la regina si è lasciata andare anche a qualche lacrima, in ricordo dell’amato defunto, mentre la principessa Beatrice e il principe Carlo piangevano senza nascondersi affatto.

La regina Elisabetta nell’Abbazia di Westminster durante la cerimonia in omaggio al principe Filippo. Foto Getty.

Harry assente alla cerimonia per il principe Filippo

Alla cerimonia erano presenti anche i duchi di Cambridge, accompagnati dai piccoli di casa il principino George e la principessa Charlotte, che insieme alla famiglia hanno omaggiato il bis nonno. Assente invece il principe Harry che non è tornato nel Regno Unito per l’occasione preferendo non lasciare sua la sua famiglia negli Usa, per "motivi di sicurezza del piccolo Louis, 3 anni, che non ha presenziato al fianco dei cuginetti.